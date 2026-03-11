Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında cumartesi günü saat 13.30’da Kocaeli Stadyumu’nda Konyaspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da hazırlıklar sürüyor.

Körfez ekibinde teknik direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Eyüpspor galibiyetinin ardından morallerinin yerinde olduğunu belirten Selçuk İnan, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maç da onlardan biri olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi.

"KONYA GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Rakipleri Konyaspor’un güçlü bir ekip olduğunu ifade eden İnan, "Konya güçlü bir takım. Hocaları yeni, devre arasında önemli takviyeler yaptılar. Oynadıkları oyunu her zaman skora çeviremeseler de iyi oyunlar oynadılar. Bireysel olarak yetenekli oyunculara sahipler. Biz kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağız ve bu avantajı kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

EKSİK OYUNCULARIN SON DURUMU

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren Selçuk İnan, "Takımda bazı sakatlıklar var. Muharrem Cinan bugün dönecek. Can Keleş yarın takımla çalışmalara başlayacak. Bruno Petkovic ve Jovanovic ise aramızda olmayacak. Haidara’nın sıkıntılı bir durumu var, ona da bakacağız. Susoho henüz tam olarak dönmedi. Eksiklerimiz var ama yarın itibarıyla daha netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.