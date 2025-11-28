Habertürk
        Selçuk İnan: Oyuncularımla gurur duyuyorum

        Selçuk İnan: Oyuncularımla gurur duyuyorum

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından, "Siz ne kadar iyiyseniz karşı taraf da o kadar düşüktür. Oyuncularım hiç alan bırakmadılar, onlarla gurur duyuyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 23:29 Güncelleme: 28.11.2025 - 23:29
        "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

        "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

        Maça çok iyi hazırlandıklarının altını çizen İnan, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Son haftalarda formu yüksek, dirençli bir takıma karşı oynadık. Volkan hocayla beraber geçişlerde sert, mücadele gücü yüksek ve çok koşan takımdı. Hepsini biliyorduk. Buna göre hazırlandık. Oyuncularımız çok iyi karşılık verdi. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

        "OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Rakibin kötü performansının sonuca etkisi olup olmadığına dair İnan, "Futbolda siz ne kadar iyiyseniz, mücadele ederseniz karşı taraf o kadar düşüktür. Biz hep birinci taraftan bakarız. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti, hiç alan bırakmadılar. Oyuncularımız Gençlerbirliği’ne o izni vermedi. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

        "BÜTÜN OYUNCULARIMI HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Kadro derinliği hakkında yorum yapmaktan kaçınan ancak zorlandığını da kabul eden Selçuk İnan, "Kadroyu bulmakta hala zorlanıyorum. Çok çalışıyoruz. Oyuncularım da çok çalışıyor. Karşılığını aldığımız için mutluyum. Bazen de karşılığını alamayacaksınız. Futbol böyle. Şu an çok mutluyum. Düşündüklerimiz, çalıştıklarımız sahaya geliyor. Bir hoca için en mutlu an; oyuncuların her şeyi sahaya yansıttı andır. Bütün oyuncularımı hazır tutmaya çalışıyorum. Kafamda oynuyor, onlarla paylaşıyorum. Onlara dürüstüm ve bundan sonra da böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

        "BÜTÜN OYUNCULARIMIZI GÖRMEMİZ VE OYNATMAMIZ LAZIM"

        Kupa maçıyla ilgili değerlendirmesinde ise İnan, "Önümüzde çok zor iki maç var. Ama şu an en önemlisi Karacabey. Kadro derinliği konusunda çok fazla yorum yapmıyorum ama bütün oyuncuları görmemiz, oynatmamız lazım. Maça birkaç gün hazırlanma şansımız var. Önce inşallah Karacabey’i geçip sonra Kasımpaşa maçına çalışmaya başlarız" şeklinde konuştu.

        "PETKOVİC UMUYORUM Kİ KASIMPAŞA MAÇINDA ARAMIZDA OLACAK"

        Futbolcuların sağlık durumuyla ilgili soruya ise genç çalıştırıcı, "Serdar’ın durumu şu an iyi. Dizinde problem var, zaman zaman yaşıyor ama ne olduğunu da biliyor. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Petkovic de umuyorum Kasımpaşa maçında aramızda olacak, bir aksilik olmazsa" dedi.

        "ÇOK MAÇ KAZANIRSAK KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR"

        Sonraki iç saha maçını da kazanmaları halinde ligde hedeflerin değişip değişmeyeceği konusunda ise Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Hedefler koymak herkesin kişisel fikri olabilir. Ben sadece maç kazanmak istiyorum. Ne aşağıyla ne de yukarıyla ilgileniyorum. Kasımpaşa maçını kazanalım da sonraki maça bakalım. Çok maç kazanırsak kafanızda ne varsa kendiliğinden gelecektir. Lige yeni çıktık, çok iyi durumdayız. Şehirle bütünleşti. Bu anlar her zaman yakalanmıyor. Bunun değerini bilmek lazım. Bu oyunculara daha fazla güvenmek, desteklemek lazım. Bununla birlikte bu kadar cezalı bloklar olmasına rağmen devirlerle yine maça geldiler, desteklediler. Bu takım onlarla daha güçlü. Onlara da teşekkür etmek istiyorum" sözlerini kaydetti.

