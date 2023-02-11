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Selçuk Yaşar'dan acı haber: Selçuk Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı ve vefat sebebi nedir?

İş dünyası Selçuk Yaşar'dan gelen acı haberle sarsıldı. Ülkemizin yetiştirdiği önde gelen iş insanlarından biri olan Selçuk Yaşar, 98 yaşında aramızdan ayrıldı. İşte, Selçuk Yaşar'ın vefat sebebi ve biyografisine dair ayrıntılar...

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  • Selçuk Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı ve vefat sebebi nedir? Selçuk Yaşar neden öldü, hastalığı neydi?

    İzmir'in duayen iş insanlarından, Yaşar Holding ve Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti. İşte, Yaşar'ın hayat hikayesi...
  • Selçuk Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı ve vefat sebebi nedir? Selçuk Yaşar neden öldü, hastalığı neydi?

    SELÇUK YAŞAR KİMDİR?

    Rodos Adası'nda 7 Ocak 1925 tarihinde doğan Selçuk Yaşar, orta ve lise tahsilini İstanbul'daki Fransız Saint Joseph Lisesi'nde yapıp 1948 yılında İzmir Ticari İlimler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 25'i aşkın şirket ve 3 vakıftan oluşan Yaşar Holding'in kurucusu ve onursal başkanı olan Selçuk Yaşar, 1954 yılında Türkiye'de boya fabrikasını kurup, sonraki yıllarda öncülük ettiği birçok sanayi dalında yatırım yaptı.

    Türkiye'de özel sektör bira fabrikası,  matbaa mürekkepleri üretimi fabrikası,  UHT dayanıklı süt üretimi,  özel sektör kompoze gübre fabrikası, sağlıklı su fabrikası, özel sektör entegre et tesisi, balık ve deniz ürünleri çiftliği, 1100 yataklı tatil beldesi gibi girişimleri olan Yaşar, uzun yıllar Danimarka'nın İzmir Fahri Başkonsolosluğu görevini yürüttü.
  • Selçuk Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı ve vefat sebebi nedir? Selçuk Yaşar neden öldü, hastalığı neydi?

    TÜSİAD VE ESİAD'IN KURUCULARINDANDI

    Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurucusu olup, İzmir Karşıyaka'da Selçuk Yaşar Alaybey İlköğretim Okulu'nu, Bayraklı'da Durmuş Yaşar İlköğretim Okulu'nu ve Bornova'da Selçuk Yaşar Boyacılık Endüstri Meslek Lisesi'ni ve Alaçatı'da Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Alaçatı Çok Programlı Lisesi'ni inşa ettirdi.
  • Selçuk Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı ve vefat sebebi nedir? Selçuk Yaşar neden öldü, hastalığı neydi?

    Selçuk Yaşar, bir dönem Ege Ekspres Gazetesi, Devir Dergisi ve Gazete Ege'yi çıkarıp, Ege TV'nin de kurucularından oldu. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği'nin (SETBİR, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ESİAD) ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün Onur Kurulu Başkanı olan Selçuk Yaşar, Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Ege Sanayicileri ve ESİAD'ın kurucularındandı. (DHA)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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