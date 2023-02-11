SELÇUK YAŞAR KİMDİR?



Rodos Adası'nda 7 Ocak 1925 tarihinde doğan Selçuk Yaşar, orta ve lise tahsilini İstanbul'daki Fransız Saint Joseph Lisesi'nde yapıp 1948 yılında İzmir Ticari İlimler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 25'i aşkın şirket ve 3 vakıftan oluşan Yaşar Holding'in kurucusu ve onursal başkanı olan Selçuk Yaşar, 1954 yılında Türkiye'de boya fabrikasını kurup, sonraki yıllarda öncülük ettiği birçok sanayi dalında yatırım yaptı.



Türkiye'de özel sektör bira fabrikası, matbaa mürekkepleri üretimi fabrikası, UHT dayanıklı süt üretimi, özel sektör kompoze gübre fabrikası, sağlıklı su fabrikası, özel sektör entegre et tesisi, balık ve deniz ürünleri çiftliği, 1100 yataklı tatil beldesi gibi girişimleri olan Yaşar, uzun yıllar Danimarka'nın İzmir Fahri Başkonsolosluğu görevini yürüttü.