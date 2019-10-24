Selenyum içeren besinler nelerdir?

Temel minerallerden biri olan selenyum vücutta az bulunur. Selenyum E vitaminiyle birleşerek antioksidan etkisi gösterir ve serbest radikallere karşı korur. Selenyum eksikliği çok nadir görülür. Alınan ilaçlar, beslenme bozukluğu ve uygun olmayan yaşam şartları neden olur.

Tiroit için gerekli bir mineraldir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve astım hastalığında da gerekli bir rol oynar. Kanserli hücrelerinde azalmasında etkili olduğu ancak kesin bulguların olmadığı belirtilmektedir.

Selenyum Bakımında Zengin Besinler Nelerdir?

Zengin selenyuma sahip topraklarda yetişen sebzeler ve onlardan beslenen hayvanların gıdalarının da oranı yüksek olur.

Selenyum içeren bazı gıdalar listede yer almaktadır ancak bazılarını içeren bu listedeki gıdaların olması ve almanız gereken selenyum miktarını ya da uygun olup olmadığını hekiminiz tarafından önerilmesi durumunda takviye almanız önerilir.

Brezilya Kestanesinin ; 1 tanesi selenyumun tamamını karşılar niteliktedir. Fosfor ve bakır ve doymuş yağ içerir.

; 1 tanesi selenyumun tamamını karşılar niteliktedir. Fosfor ve bakır ve doymuş yağ içerir. Ay Çekirdeğinin ; 100 gramında (kavrulmuş) günlük selenyumun %100’lük kısmını karşılar.

; 100 gramında (kavrulmuş) günlük selenyumun %100’lük kısmını karşılar. Balıklardan ; ton balığı, sardalye, pisi balığı ve somon günlük selenyumu karşılar. 100 gram yağsız diyet konserve ton balığı günlük selenyumun %115’lik kısmını karşılar.

; ton balığı, sardalye, pisi balığı ve somon günlük selenyumu karşılar. 100 gram yağsız diyet konserve ton balığı günlük selenyumun %115’lik kısmını karşılar. Hindi Etinin ; 100 gramında günlük selenyumun %46’lık kısmını karşılar.

; 100 gramında günlük selenyumun %46’lık kısmını karşılar. Göğüs Tavuk Etinin ; 100 gramında (derisiz)günlük selenyumun %39’luk kısmını karşılar.

; 100 gramında (derisiz)günlük selenyumun %39’luk kısmını karşılar. Kırmızı Etlerden ; Sığır eti, kuzu eti ciğer selenyum açısından zengindir 100 gram kuzu ciğeri kızartması 116 mcg selenyum vardır günlük %166’lık kısmını karşılar.

; Sığır eti, kuzu eti ciğer selenyum açısından zengindir 100 gram kuzu ciğeri kızartması 116 mcg selenyum vardır günlük %166’lık kısmını karşılar. Diğer gıdalar; istiridye, yumurta, tahıllar, sarımsak, esmer pirinç, mantar yulaf ve soğandır.

Selenyum eksikliği hazır yiyecek tüketenlerde, sürekli ilaç kullananlarda görülmektedir. Yetişkinler de alınması gereken selenyum miktarı 55 mcg’dir. Çok fazla üstünde alınması halinde zehirlenme yapar. Gıdalarla alınanlarda pek rastlanmaz ancak ilaç olarak alımda bu durum görülebilir.