Selim Soydan'dan 28 şampiyonluk yorumu: İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar

TFF yöneticisi Selim Soydan, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurularını değerlendirdi. Soydan "Fenerbahçe haklıysa 28. şampiyonluğu almalı. Bence haklı ve almalı. İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar" derken diğer sözleri şöyle:

"Söylenen laflar oluyor ama hakkı olan hakkını eninde sonunda alır. Alması da doğru. Haklılar bence. Ben Fenerbahçeliyim, hakkıysa helal olsun, haklı görüyorum. İcra Kurulu'nca detaylı araştırma yapıldığını biliyorum. Karar ne zaman çıkar hiç bilmiyorum. Yakın bir zamanda da çıkar ama bunun şeysi yok. İnşallah Fenerbahçe bu itirazında haklı çıkar"