Selin Ciğerci Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?
Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Selin Ciğerci'nin renkli kariyeri ve hayatı son dönemde mercek altında. İşte Ciğerci'nin başarıları ve özel hayatıyla ilgili merak edilenler..
Sosyal medyanın gözde isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, hem renkli kariyeriyle hem de etkileyici sosyal medya varlığıyla dikkat çekiyor. Almanya doğumlu Türk sunucu ve fenomen, başarılarıyla olduğu kadar sosyal medya hesaplarındaki etkileşimiyle de geniş bir hayran kitlesine sahip.
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
1984 yılında İstanbul'da Selin Ciğerci'nin kariyeri, genç yaşlarından itibaren moda dünyasında modellik yaparak başladı. Ardından televizyon dünyasında adını duyurdu. Birçok televizyon programında başarılı sunuculuk performansları sergileyen Ciğerci, aynı zamanda oyunculuk kariyerine de adım attı ve televizyon dizilerinde rol aldı.
Özellikle sosyal medya platformlarında aktif olan Selin Ciğerci, milyonlarca takipçi bulunuyor. Instagram hesabında paylaştığı renkli ve günlük yaşamına dair içeriklerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selin Ciğerci özel hayatını kitlesiyle paylaşmaktan çekinmiyor.
SELİN CİĞERCİ'NİN KARİYERİ
Ciğerci'nin kendine ait "Selin Beauty" adlı bir makyaj markası ve güzellik salonu zinciri bulunmaktadır. Ayrıca "Hikaye" ve "5 Karat" adlı iki adet single çıkartan fenomene 5 Karat şarkısında Ebru Polat eşlik etti. Güncel olarak müzik kariyerine devam etmeyen Selin Ciğerci, kariyer yönetimini Selin Beauty Center adlı güzellik merkezleri üzerinde yoğunlaştırdı.
SELİN CİĞERCİ'NİN ÇOCUĞU VAR MI?
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 2019'da dünya evine girdi. Bir ayrıl bir barış yaşayan çift 2021'de yaşadıkları ayrılığa dayanamayıp bir sene sonra yeniden evlenseler de aynı sene içinde tekrar boşandılar. Ciğerci ve Çıra'nın bu evlilik sürecinde evlat edindikleri bir kızları bulunmakta.