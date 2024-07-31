Selin Demiratar'ın Bodrum tatili devam ediyor
Bodrum tatiline devam eden Selin Demiratar, Ortakent'teki bir plajda arkadaşlarıyla denizde şakalaşırken görüntülendi
Giriş: 31.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:39
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selin Demiratar'ın Bodrum tatili devam ediyor.
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Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Selin Demiratar, Ortakent'teki bir plajda arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.
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Selin Demiratar, sıcaktan bunalıp arkadaşlarıyla birlikte denize girdi.