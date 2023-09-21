Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selma Ergeç: Annem Türkçe bilmiyor - Magazin haberleri

        Selma Ergeç: Annem Türkçe bilmiyor

        Elizabet Hanım ile birlikte çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Selma Ergeç, basın mensuplarının yönelttiği sorular üzerine, "Annem Türkçe bilmiyor arkadaşlar. Annemi pas geçerseniz sevinirim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 08:30 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Annem Türkçe bilmiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selma Ergeç, annesi Elizabet Hanım ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

        "ANNEM TÜRKÇE BİLMİYOR"

        Anne-kız alışveriş turuna çıkan oyuncu, basın mensuplarının Elizabeth Hanım'a yönelttiği sorular üzerine konuştu. Ergeç, "Annem Türkçe bilmiyor arkadaşlar. Annemi pas geçerseniz sevinirim" dedi.

        "NETLEŞMEDEN KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"

        Gazetecilerle sohbet eden Selma Ergeç, yeni sezon görüşmeleri yaptığını sözlerine ekledi. Ergeç, "İşler hakkında netleşmeden konuşmam doğru olmaz" demekle yetindi.

        "Bu konuları şimdi konuşmayalım"
        "Bu konuları şimdi konuşmayalım"
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Selma Ergeç
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!