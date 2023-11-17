Semanur isminin anlamı nedir? Semanur ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Semanur adının anlamını biliyor musunuz? Semanur ismi farklı anlamları taşımaktadır.

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Semanur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SEMANUR ADININ ANLAMI NEDİR?

Semanur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Semanur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Semanur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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SEMANUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Semanur ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Gökyüzünün aydınlığı, ışığı.

Sevinç, coşku.

Nurlu gökyüzü.

SEMANUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Semanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Semanur adını koymak caizdir.

SEMANUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Semanur ismini kullanan 43.315 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Semanur ismini kullanan 7.435 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Semanur ismini kullanan 2.574 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Semanur ismini kullanan 1.118 kişi bulunmaktadır.

SEMANUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Semanur adındakiler yaratıcı insanlardır. Kendine özgü kişilikleri vardır. Kendilerine güvenleri tamdır. Olaylara farklı pencerelerden bakmayı severler. Yaptıkları her işte azimlidirler. Sistematik ve düzenli bir hayat yaşamak tercihleri arasında ilk sıradadır. Yazmayı ve okumayı çok severler. Günlük tutmaya da özen gösterirler.

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