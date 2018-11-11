Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine 40, Derecik beldesine ise 30 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Ortaklar Köyü yakınındaki Süngütepe üs bölgesinde önceki akşam saat 17.00 sıralarında yaşanan patlamada 7 askerimizin şehit olduğu, 25 askerimizin ise yaralandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre mühimmat deposunda meydana gelen patlamada Topçu Uzman Çavuş Halil Daş, Topçu Çavuş Mehmet Kaşık, topçu erler Menduh Çelik, İbrahim Özkur, Samet Kaymakçı, Yusuf Önder ile Melih Sancar’ın şehit oldu. İşte Türkiye'nin güvenliği için sınır boyunda can veren şehitlerimiz...

İKİ HAREKÂTA KATILMIŞTI

Şehit Halil Daş’ın (26) memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine acı haber dün ulaştı. ’Zeytin Dalı’ ve ’Fırat Kalkanı’ harekâtlarına katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı belirtildi. Şehidin patlamadan saatler önce ağabeyi Turan Daş ile telefonda görüştüğü ve Ramazan Bayramı’nda yapacakları düğünü hakkında konuştukları belirtildi.

ŞANLIURFA'DA AĞITLAR YÜKSELDİ

Şehit Topçu Er Menduh Çelik’in (20) acı haberi ise memleketi Şanlıurfa’ya ulaştı. Ağıtların yükseldiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Çelik memletinde toprağa verilecek.

TERHİSİNE 80 GÜN VARDI

Şehit Topçu Er İbrahim Özkur’un (21) acı haberi baba ocağı, Muş’un Varto ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.

ACI HABERİ ASKERİ YETKİLİLER VERDİ

Patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık’ın (25) Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları da eve akın etti.

BİR HAFTA ÖNCE İZNE GELMİŞTİ

Şehit askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı’nın (26) Gaziantep Şahinbey’de yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Haberi alan şehidin ailesi ağıt yaktı. Şehit Kaymakçı’nın bir hafta önce ailesinin yanına izine geldiği ve ardından Hakkâri’deki birliğine teslim olduğu öğrenildi.

ŞEHİT EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit Topçu Er Yusuf Önder’in (22) Antalya’nın Alanya ilçesinde oturan ailesine acı haberi dün askeri yetkililer verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

ŞEHİTLERDEN BİRİ İSTANBULLU

Şehit Topçu Er Melih Sancar’ın İstanbul’daki baba evine acı haber dün geldi. Şehidin cenazesinin Ataköy 5. Kısım Camii’nden bugün kaldırılacağı öğrenildi.

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