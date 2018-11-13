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Şemdinli savcısına 15 yıl hapis istemi

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik ilk kumpas iddianamesi olduğu belirtilen Şemdinli iddianamesini yazan ve kısa bir süre önce meslekten ihraç edilip tutuklanan Savcı Ferhat Sarıkaya hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıkaya’nın “FETÖ üyeliği” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açtı

13.11.2018 - 19:43 | Güncelleme:

FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkan Şemdinli Umut kitapevi bombalanması olayına dair iddianameyi yazan savcı Ferhat Sarıkaya, HSK 2. Dairesi’nce meslekten ihraç edilmişti. HSK, Sarıkaya hakkında kovuşturma izni de verdi. Bu kapsamda Sarıkaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturma kapsamında tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıkaya hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Sarıkaya hakkında “FETÖ üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“BÜYÜKANIT’IN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ÖNLENMEK İSTENDİ”

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan tarafından düzenlenen iddianamede, HSK Teftiş Kurulu tarafından Sarıkaya hakkında hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, Sarıkaya'nın Van Cumhuriyet Savcılığı olduğu dönemde FETÖ’nün talimatıyla Şemdinli ilçesindeki basit bir olayı (Umut Kitapevi’nin bombalanması) büyüterek dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'ı soruşturmaya dahil ettiği vurgulandı. FETÖ bu yolla Büyükanıt'ın yıpratılarak, Genelkurmay Başkanlığı'nın önlenmesinin amaçlandığı anlatıldı.

“MADDİ YARDIM ALDIM AMA ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM”

İddianamede Sarıkaya’nın Savcılık ifadesine de yer verildi. Sarıkaya ifadesinde daha önceki beyanlarında da olduğu gibi Şemdinli iddianamesini FETÖ mensuplarının yönlendirmesiyle yazdığını, 2006 yılında meslekten ihraç edilmesinin ardından ise yine örgüt tarafından yurtdışına gönderildiğini ve örgütten maddi yardım aldığını kabul etti. Ancak Sarıkaya’nın bu beyanlarına rağmen FETÖ üyesi olmadığını savunarak, “Sadece maddi yardım aldım. Bu irtibatı örgütsel aidiyet ve mensubiyet kabulü ile yapmadım. Örgüt üyesi olma iddiasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

“ÖRGÜT HİYEARŞİSİ İÇİNDE HAREKET ETTİ”

İddianamede Sarıkaya'nın için özetle şu değerlendirmeye yer verildi: "Şüphelinin adı geçen örgütün talimatları doğrultusunda işlem yaparak ve örgütten maddi yardım almak suretiyle Fetullahçı silahlı terör örgütünün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği, kendi iradesini örgütün iradesine terk ettiği, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği, örgütle organik bağ kurduğu ve örgütün yargı yapılanması içinde yer aldığı ve anlatılan lehe/aleyhe tüm deliller ile ikrar içerikli savunması karşısında şüphelinin, anılan silahlı terör örgütünün üyesi olduğuna dair kamu davasını açmaya yetecek derecede yeterli şüphenin bulunduğu anlaşılmıştır.”

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