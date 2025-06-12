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        Haberler Müzik Semicenk'ten 'Kalpsiz'

        Semicenk'ten 'Kalpsiz'

        Semicenk, söz ve müziği kendisine ait olan yeni single'ı 'Kalpsiz'le müzikseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 23:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:44
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        Semicenk'ten 'Kalpsiz'
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        Semicenk, yeni single çalışması 'Kalpsiz'le müzikseverlerle bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor.

        Son iki yılda dijital platformlarda en çok dinlenen şarkıcı olan başarılı sanatçı, 'Kalpsiz'le yaz sezonuna doludizgin başlıyor.

        SÖZ-MÜZİK SEMİCENK!

        Semicenk'in söz ve müziğine kendi imzasını attığı şarkının düzenlemesini Semicenk ve Berk Arda Büken birlikte hazırladı.

        Yönetmenliğini Emre Alev'in yaptığı şarkının klibi İstanbul'da çekildi. 'Kalpsiz' Hazar Ekşioğlu yapımcılığında, Eva Records etiketiyle 13 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayında olacak.

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        #Kalpsiz
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