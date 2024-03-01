Semih atıyor, Beşiktaş kazanıyor
Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 gol kaydeden ve takımının en golcü oyuncusu konumuna bulunan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak.
Beşiktaş'ın, derbideki silahı genç forvet Semih Kılıçsoy, olacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray’ı ağırlayacak. Geride kalan 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucu 46 puanla dördüncü basamakta yer alan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların 26 puan gerisinde yer alıyor.
Şampiyonluktan oldukça uzaklaşan ve rotayı Türkiye Kupası’na çeviren Kartal, derbi zaferiyle hem taraftarını mutlu etmek hem de ligde elde ettiği 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde.
SANTOS'UN KOZU SEMİH KILIÇSOY
Siyah-beyazlı takımın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos’un, Galatasaray karşısındaki en büyük kozu genç futbolcu Semih Kılıçsoy olacak. Bu sezon ligde 14 müsabakada görev alan ve son 10 maçta ise 9 gol, 1 asist kaydeden Semih, pazar günü de ileri uçta sarı-kırmızılı ağları sarsmak için mücadele edecek.
Süper Lig’de takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunan 18 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor filelerine 2 gol gönderirken, Hatayspor, Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında da 1’er kez gol sevinci yaşadı.
SEMİH ATIYOR, BEŞİKTAŞ KAZANIYOR
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un gol sevinci yaşadığı 7 karşılaşmasının 6’sından galip ayrılırken, sadece Kasımpaşa’ya 3-1 kaybetti. Ayrıca söz konusu 6 müsabakanın 5’inde de ilk goller genç futbolcudan geldi.
Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbul maçlarının ilk gollerini atan Semih, siyah-beyazlıların 4-0 kazandığı Rizespor mücadelesinde takımının ikinci ve üçüncü gollerine adını yazdırmıştı.