Semih atıyor, Beşiktaş kazanıyor

Beşiktaş'ın, derbideki silahı genç forvet Semih Kılıçsoy, olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray’ı ağırlayacak. Geride kalan 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucu 46 puanla dördüncü basamakta yer alan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların 26 puan gerisinde yer alıyor.

Şampiyonluktan oldukça uzaklaşan ve rotayı Türkiye Kupası’na çeviren Kartal, derbi zaferiyle hem taraftarını mutlu etmek hem de ligde elde ettiği 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde.

SANTOS'UN KOZU SEMİH KILIÇSOY

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Siyah-beyazlı takımın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos’un, Galatasaray karşısındaki en büyük kozu genç futbolcu Semih Kılıçsoy olacak. Bu sezon ligde 14 müsabakada görev alan ve son 10 maçta ise 9 gol, 1 asist kaydeden Semih, pazar günü de ileri uçta sarı-kırmızılı ağları sarsmak için mücadele edecek.

Süper Lig’de takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunan 18 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor filelerine 2 gol gönderirken, Hatayspor, Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında da 1’er kez gol sevinci yaşadı.