Akşam üzeri geldikleri AVM’de uzun bir süre alışveriş yapan Semih Kaya ile eşi Yasemin Saylar bir mağazadan kendilerine spor ayakkabı aldılar.

Neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çeken çift, Galatasaraylı hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.