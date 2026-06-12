Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye veda etti!

İtalyan ekibi Cagliari'de kiralık olarak forma giyen genç forvet Semih Kılıçsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte takıma veda etti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Gelecek sezon Beşiktaş'a dönecek olan Semih Kılıçsoy'un yayınladığı veda mesajı şu şekilde:

"Cagliari'de geçirdiğim bu sezon benim için çok değerliydi. Bu şehri, bu kulübü ve bana gösterilen desteği her zaman güzel duygularla hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler."

BU SEZON NELER YAPTI?

20 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari'de 13'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 25 maçta forma giydi.

Semih Kılıçsoy, Cagliari ile süre aldığı 25 maçta takımına 4 gollük katkı sağladı.