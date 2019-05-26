Semih Özsoy'dan Ersun Yanal açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren, son haftalardaki çıkışıyla 6. sıraya tırmanan Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy Antalyaspor mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı. Semih Özsoy'un önemli açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim söylediklerimizde bir istikrar vardır. Sezon bizim için kötü kadar olduğu kadar lig olarak da çirkindi. Sonuçlarını da gördük. Saha dışı olayları, saha içinden fazla konuşuldu. Umarım TFF seçimleri yeni bir dönem olur."



"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ Mİ" SORUSUNA YANIT



"Bizim kişilerle takımlarla sorunumuz olmamıştır. Biz şampiyonluğu kovalayan ligin en büyük kulübüyüz. Saha dışı olaylarıyla değil, hakkıyla ve namusuyla kovalayan her takım hak etmiştir."



"Lig sonuçlandı ve bitti. Bunu önümüzdeki günlerde çok daha iyi değerlendirebiliriz. Hatta televizyon programında da konuşabiliriz. Bizim maçımızdan sonra başka maçı değerlendirmek şık olmaz. Beni mahkemeye vereceklerdi hala bir şey yok. Bize gönderme yapanlar kendilerine bir baksınlar. Nasıl buralara gelmişler."



"Göksel Başkan da söyledi. Biz mahkemeye verdik dedi. Kendilerini tebrik ediyorum. Nihat Başkan da sızdırma olmadığını söylemiş. VAR kayıtları var diyenlerin cevap vermesi lazım."



ABDULLAH AVCI VE ERSUN YANAL AÇIKLAMASI!



"Abdullah Avcı'yla hiçbir görüşmemiz olmadı. Ersun Hoca ile yolumuza devam edeceğiz."



HÜSNÜ GÜRELİ'YLE İLGİLİ YORUM



"Ben yorum yapmıyorum. Kamuoyu zaten ne olduğunu görüyorum."



UEFA VE FFP ANLAŞMASI



"Gerekli açıklamayı yaptık. Yeniden yapılandırma orada büyük bir etki sağlayacak. En kısa zamanda etkili olabilir ve süreci hızlandırabilir."