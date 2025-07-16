Semih Şentürk'ün aile tatili
Fenerbahçeli eski milli futbolcu Semih Şentürk, ailesiyle Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Denizin keyfini çıkaran Şentürk, kızı ile jet-ski'ye bindi
Giriş: 16.07.2025 - 08:15 Güncelleme: 16.07.2025 - 08:15
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fenerbahçeli eski milli futbolcu Semih Şentürk, ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor.
Tek başına jet-ski'ye binen Semih Şentürk, denizde hünerlerini sergiledi.
Şentürk, daha sonra arkasına kızını oturup, baba - kız jet-ski keyfi yaptı.
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