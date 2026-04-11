Semiramis Pekkan: Ben çok aşık oldum
Semiramis Pekkan, eski eşi Ercüment Karacan ile ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Pekkan, Karacan ile tanıştığında evli olduğunu bildiğini ancak boşanma sürecinde olduğunu öğrenince rahatladığını söyledi
Akciğer kanseriyle mücadele eden ve geçtiğimiz ay kemoterapi sürecini tamamladığını müjdeleyen Semiramis Pekkan, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Pekkan, 1974 yılında nikah masasına oturduğu ve 1986 yılında yollarını ayırdığı eski eşi gazeteci Ercüment Karacan ile olan tanışma hikayesini ve bu evliliğin hayatındaki izlerini paylaştı.
"BANA, 'SEMİRAMİS, BEN EVLİYİM BİLİYORSUN' DEDİ"
Haldun Dormen ile birlikte olduğu dönemde katıldığı bir partide Ercüment Karacan ile tanıştığını ve Karacan'ın o dönem evli olduğunu belirten Pekkan, "Ben çok aşık oldum. 7 sene sonra evlendik biz. İlk tanıştığımızda kurduğu iki cümle benim için çok önemliydi. Bir tanesinde, 'Semiramis, ben evliyim biliyorsun' dedi. 'Biliyorum, beni hiç alakadar etmiyor' dedim. Çünkü o kadar bitmiştim yani. Sonra, 'Ama ben ayrılıyorum' dedi; 'O da beni alakadar etmiyor' dedim" ifadelerini kullandı.
Serda İle Masadaki Sırlar programına konuk olan pekkan, dışarıya karşı kayıtsız görünse de aslında Karacan'ın ayrılık aşamasında olduğunu duymanın kendisini rahatlattığını itiraf etti. Şarkıcı, "Aslında ayrılma evresinde olan bir evliliği varmış, onu öğrenmiş olduk. Tabii o an 'Beni alakadar etmiyor' demişimdir ama aslında etti. Neden etti? Çünkü, benim hayatına girmemle evliliği bitecek bir adam olmadığını hissetmek, benim için büyük bir rahatlıktı" dedi.
"ŞAHANE BİR EVLİLİĞİM VE HAYATIM OLDU"
Bu birliktelikten Emir adında bir oğulları dünyaya gelen ancak evlatlarını henüz 5 yaşındayken lösemi nedeniyle kaybetmenin acısını yaşayan Pekkan, Karacan ile geçen yıllarını şu sözlerle özetledi: Şahane bir evliliğim ve hayatım oldu. Benim için onunla o 18 seneyi yaşamak, 8 üniversite bitirmekten daha önemliydi.
