Semra Kaynana ile Sinem Umaş karşı karşıya

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"15 YIL GEÇTİ ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

Kaç sene geçti, o zamandan bu zaman kadar bir kez bile 'Sinem'i kırdım, özür dilerim' demedi. Ben o zamanlar net hatırlıyorum bana yapmadığınızı bırakmadınız. Kendi kızı da var, bir anne başka bir annenin kızını bu kadar rezil eder mi? 15 yıl geçti bir kez bile özür dilemedi.