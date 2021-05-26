Özel afişler tasarlandı 0:00 / 0:00

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Tufan Taştan'ın ilk uzun metraj filmi 'Sen Ben Lenin', dünya prömiyerini geçen ay köklü film festivallerinden 43'üncü Moskova Film Festivali'nde gerçekleştirmiş, büyük beğeni toplamış ve Rus basınından övgüler almıştı.

Politik konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen filme özel yapılan farklı iki afiş çalışması bugün sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Grafik tasarımcı Uğur Erbaş'ın hazırladığı afişte kasaba ve Lenin birlikteliği filmden metaforlarla anlatılırken, illüstratör Sezen Özyıldız tarafından hazırlanan bir diğer afişte ise kasabalıların ilişki ağı kara tahtada bir Lenin silueti olarak ortaya çıkıyor.

Karadeniz'in hırçın dalgalarının getirdiği Lenin heykelinin kasaba meydanına dikilmesinin ardından, Başbakan'ın katılacağı açılış töreni öncesi heykel çalınmıştır. Heykeli bulmak için Ankara'dan özel olarak görevlendirilen polislerin kasabalılara yönelttiği 'Neredesin Lenin?' sorusu üstüne gelişen olayların konu alındığı ‘Sen Ben Lenin'in başrollerinde Barış Falay ve Saygın Soysal yer alıyor.

Tufan Taştan ve Barış Bıçakçı'nın kaleme aldıkları, polisiye ve kara mizah türündeki filmin oyuncu kadrosunda Falay ve Soysal'la beraber Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Şerif Erol, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal ve Utku Çakar gibi birçok önemli isim rol alıyor.

Yapımcılığını İstanbul Digital (ID) Film ve Yapım-eki'nin birlikte üstlendiği, müzikleri Barış Diri'ye ait olan filmin şarkısı Edip Cansever'in ‘Mendilimde Kan Sesleri' adlı şiirinden bestelendi ve Seyyal Taner tarafından seslendirildi.