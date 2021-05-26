Özel afişler tasarlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

'Sen Ben Lenin'e özel afişler

Yönetmen Tufan Taştan'ın senaryosunu Barış Bıçakçı ile birlikte yazdığı ilk uzun metraj filmi 'Sen Ben Lenin'in özel afiş çalışmaları yayınlandı. Sovyetler Birliği'nden denize atılan ve Düzce'de kıyıya vuran bir Lenin heykelinin gerçek hikâyesinden yola çıkan filmin Türkiye prömiyeri, önümüzdeki günlerde 40'ıncı İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştirilecek

'Sen Ben Lenin'e özel afişler
Özel afişler tasarlandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Tufan Taştan'ın ilk uzun metraj filmi 'Sen Ben Lenin', dünya prömiyerini geçen ay köklü film festivallerinden 43'üncü Moskova Film Festivali'nde gerçekleştirmiş, büyük beğeni toplamış ve Rus basınından övgüler almıştı.
Politik konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen filme özel yapılan farklı iki afiş çalışması bugün sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Grafik tasarımcı Uğur Erbaş'ın hazırladığı afişte kasaba ve Lenin birlikteliği filmden metaforlarla anlatılırken, illüstratör Sezen Özyıldız tarafından hazırlanan bir diğer afişte ise kasabalıların ilişki ağı kara tahtada bir Lenin silueti olarak ortaya çıkıyor.
Karadeniz'in hırçın dalgalarının getirdiği Lenin heykelinin kasaba meydanına dikilmesinin ardından, Başbakan'ın katılacağı açılış töreni öncesi heykel çalınmıştır. Heykeli bulmak için Ankara'dan özel olarak görevlendirilen polislerin kasabalılara yönelttiği 'Neredesin Lenin?' sorusu üstüne gelişen olayların konu alındığı ‘Sen Ben Lenin'in başrollerinde Barış Falay ve Saygın Soysal yer alıyor.

Tufan Taştan ve Barış Bıçakçı'nın kaleme aldıkları, polisiye ve kara mizah türündeki filmin oyuncu kadrosunda Falay ve Soysal'la beraber Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Şerif Erol, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal ve Utku Çakar gibi birçok önemli isim rol alıyor.
Yapımcılığını İstanbul Digital (ID) Film ve Yapım-eki'nin birlikte üstlendiği, müzikleri Barış Diri'ye ait olan filmin şarkısı Edip Cansever'in ‘Mendilimde Kan Sesleri' adlı şiirinden bestelendi ve Seyyal Taner tarafından seslendirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeki Müren'in hayatı pullara konu oldu
KÜLTÜR-SANATZeki Müren'in hayatı pulllarda
İzmir dijital turizm alt yapısını tamamlayan ilk şehir
KÜLTÜR-SANATKültür mirası İzmir'le büyüyecek
Taşınan eserler ile İstanbul’un her iki yakasında da depo müzeler kurulacak
KÜLTÜR-SANATArkeoloji Müzesi’ndeki eserler taşınıyor
Elif Sanchez'den CRR'de müzik ziyafeti
KÜLTÜR-SANATElif Sanchez'den konser
Contemporary Istanbul 1 Haziran'da başlayacak
KÜLTÜR-SANATSanat dolu günler başlıyor
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
KÜLTÜR-SANATTiyatro festivali heyecanı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Nizami'den Yunus'a Bir Olmak" panelinde konuştu
KÜLTÜR-SANAT'Ciddi bir değer taşıyor'
Robot oyuncu Aypera film çekecek
KÜLTÜR-SANATTürkiye'nin ilk robot oyuncusu
Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın kazananları açıklandı
KÜLTÜR-SANATKazananlar açıklandı
Contemporary Istanbul 15'inci kez sanatseverlerle buluşuyor
KÜLTÜR-SANATContemporary Istanbul başlıyor