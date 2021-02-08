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Drift atan sürücüye büyük ceza! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Arnavutköy'de, Merkez Mahallesi Karatay Sokağı'na modifiyeli otomobiliyle, trafiği tehlikeye attığı anlar kameralara yansıyan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

TOPLAM CEZA 10 BİN 243 TL'Yİ BULDU

İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan sürücü Ozan A.'a, tescilli araca yönetmelikte ön görülen sayıda tescil plakası takmamaktan 551 lira, abart egzoz takmaktan bin 339 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 314 lira, aracı ters istikamette sürmekten bin 339 lira ve drift yapmaktan 6 bin 700 lira olmak üzere, toplamda 10 bin 243 lira idari para ceza uygulandı.

EHLİYETİNE 2 AY EL KONULDU

Hakkında adli işlem de başlatılan sürücü Ozan A’nın ehliyeti de geçici olarak 2 aylığına iptal edildi.