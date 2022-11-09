Senato'da durum kafa kafaya: 48 - 48 0:00 / 0:00

ABD'deki Kongre ara seçimleri için halk sandığa gitti. Seçim sonrası oy sayımı devam ederken son durumu ve ayrıntıları Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar haberturk.com için değerlendirdi.

SENATO'DA DURUM KAFA KAFAYA

Son duruma göre Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti'nin alacağının tahmin edildiğini söyleyen Ali Çınar "Senato'da ise Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti'nin koltuk sayısı 48 - 48. Bilhassa Nevada, Wisconsin ve Georgia eyaletleri çok kritik çünkü Senato çoğunluğu için 50+1 olması gerekiyor" dedi.

GEORGIA'DA SEÇİM TEKRARLANABİLİR

Georgia'da iki adayın da oy oranının yüzde 49'larda olduğunu belirten Ali Çınar "Sonucun resmileşmesi için adaylardan birinin yüzde 50'yi geçmesi gerekiyor. Aksi durumda seçim tekrarlanacak. Tahminimce Georgia'da 6 Aralık'ta özel bir senatör seçimi göreceğiz. Bu nedenle Senatoda çoğunluğu kimin kazanacağını bilmemiz uzun sürebilir" şeklinde konuştu.

2024 BAŞKANLIK ADAYLIKLARI NASIL ETKİLENDİ?

Genel olarak seçime katılım oranının düşük olduğuna dikkat çeken Çınar "Cumhuriyetçilerin silip süpürmesi bekleniyordu ama 'kırmızı dalga' denilen durum yaşanmadı. Bu da Beyaz Saray tarafından memnuniyetle karşılandı" dedi. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti'nin almasına rağmen, Demokrat Parti'de beklendiği kadar koltuk kaybının yaşanmamasının, 2024 başkanlık adaylıklarını da etkileyeceğini söyleyen Ali Çınar "Bu durum Başkan Biden'ın başkanlık adaylığını cesaretlendirebileceği gibi, Trump'ın başkanlık adaylığını ve gücünü sorgulatacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.