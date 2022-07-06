SENDEN DAHA GÜZEL 5. BÖLÜM ÖZETİ

Emir’in istifası kliniğe bomba gibi düşer. Efsun, Emir’i klinikte tutmak için elinden geleni yaparken onu tatsız bir sürpriz beklemektedir. Efsun’un eski sevgilisi Ali Bıçakçı klinik ekibinin katıldığı sempozyumdadır. Ali'nin gelişiyle bütün ilgi ona yönelir. Efsun, Ali ile ilişkisinin ifşa olmasını engellemeye çalışırken Emir de hayatında ilk kez yaşadığı kıskançlık duygusuyla baş etmeye çalışmaktadır. Acaba gerçekten de kıskandığı Ali Bıçakçı mı yoksa...?