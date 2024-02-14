SENDEN ÖNCE DİZİSİ SAHRA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya tarafından canlandırılan Sahra karakteri hayata talihsiz bir başlangıç yapmıştır. Henüz bir çocukken annesi, babasını öldürerek cezaevine düşmüş, kendisi de yetimhaneye verilmiştir. Başına gelen kötü olaylardan sonra Sahra, evlilik veya yuva kurmak gibi kavramları tamamen hayatından çıkarmıştır.