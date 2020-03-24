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Otomotiv, demir çelik ve beyaz eşyayı kapsayan metal sektöründe örgütlü bulunan TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası'ndan sağlık emekçilerine büyük bir jest geldi. Sendika, ailelerine virüs bulaştırmamak için evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına, Ankara’daki 5 yıldızlı otelini tahsis etti.

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TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Gecesini gündüzüne katarak milletimizin gerek salgından korunması, gerekse tedavisi sürecinde canını hiçe sayarak mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, verdikleri bu mücadelede destek olalım istedik. Ankara Söğütözü’ndeki Down Town Büyük Anadolu otelimizi bu mücadele boyunca tamamen sağlık çalışanlarımıza tahsis ediyoruz. Türk Metal Sendikası olarak üyelerimizin olduğu kadar, ülkemiz için verdikleri bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın da yanında olacağız.”

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları, evdeki aile fertlerine virüs bulaştırma korkusu nedeniyle evlerine gitmekten korktuklarını belirtiyorlardı.