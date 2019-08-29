Sendrom ne demek? Sendrom sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

SENDROM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, sendrom şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "sentrom, sendurom" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "sendrom"dur.

SENDROM NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "belirge" olan müşahede, Fransızca kökenlidir.