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        Haberler Magazin Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' ile yeniden Türkiye turnesinde - Magazin haberleri

        Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' ile yeniden Türkiye turnesinde

        14 Ağustos'ta BKM Organizasyonu ile yeni Türkiye turnesine başlayacak olan 'Zengin Mutfağı', uzun bir aradan sonra Denizli, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana'da seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 09:45
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        'Zengin Mutfağı' ile yeniden Türkiye turnesinde
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        İlk kez 1978'de İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' adlı oyun, 14 Ağustos’ta BKM Organizasyonu ile yeni Türkiye turnesine başlayacak.

        OYUNUN KONUSU

        Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasının konu alındığı oyunda, evin sadık hizmetlileri gelişen olaylar karşısındaki kayıtsız kalmayacak ve toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.

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        Vasıf Öngören’in dönemin olaylarını eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlanmıştır.

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