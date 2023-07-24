Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' ile yeniden Türkiye turnesinde

İlk kez 1978'de İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' adlı oyun, 14 Ağustos’ta BKM Organizasyonu ile yeni Türkiye turnesine başlayacak.

OYUNUN KONUSU

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasının konu alındığı oyunda, evin sadık hizmetlileri gelişen olaylar karşısındaki kayıtsız kalmayacak ve toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.