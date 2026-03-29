        Haberler Gündem Güncel Şener Üşümezsoy'dan kritik uyarı: "Simav fayı stresini bitirmedi" | Son dakika haberleri

        Şener Üşümezsoy'dan kritik uyarı: "Simav fayı stresini bitirmedi"

        Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını söyledi. 2011 yılında meydana gelen Simav depremine de değinen Üşümezsoy, "5.9 büyüklüğündeki o deprem süreci bitirmedi. Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 09:30
        Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını söyledi.

        İHA'nın haberine göre deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin 56. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen konferansa katıldı.

        Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy, özellikle Simav fayıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını belirten Üşümezsoy, bu fayın 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Kütahya'daki deprem hareketliliğini "piyano tuşlarına" benzeten Üşümezsoy, asıl riskin Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaştığını vurguladı. Kütahya merkezin ise konumu itibarıyla daha düşük risk taşıdığını belirtti.

        2011 yılında meydana gelen Simav depremine de değinen Üşümezsoy, "5.9 büyüklüğündeki o deprem süreci bitirmedi. Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Simav'ın bu fayın üzerine kurulmuş olması riski artırıyor" dedi. Emet ve Yeşildere bölgesinde yaşanan sık sarsıntıların "deprem fırtınası" olarak nitelendirilebileceğini söyleyen Üşümezsoy, sıcak su kaynaklarının fay hareketlerini etkilediğini belirtti. Bu bölgede büyük bir depremden ziyade çok sayıda küçük kırılmanın yaşandığını ifade etti. Gediz'in 1970 yılında meydana gelen büyük depremle enerjisinin büyük kısmını boşalttığını dile getiren Üşümezsoy, Sındırgı'daki fayların parçalı yapısının ise büyük depremleri sınırlayan bir etken olduğunu kaydetti.

        Konferans sonunda Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, programa katılan Üşümezsoy'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti. 28 Mart 1970 tarihinde Gediz'de meydana gelen ve 7.2 büyüklüğünde ölçülen depremde bin 86 kişi hayatını kaybetmiş, bin 260 kişi yaralanmış, ilçe merkezi ise daha sonra farklı bir alana taşınmıştı.

        Kaçak bakılan 33 'uçan sincap' rehabilitasyona alındı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından, kaçak yollarla bakıldığı belirlenerek el konulan 33 şeker planörü, tedavileri için Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Parkın veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen, 'uçan sincap' olarak da bilinen hayvanlar için rehabilitasyon süreci...
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'de "Krallara Hayır" protestoları düzenlendi
        ABD'de "Krallara Hayır" protestoları düzenlendi
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!