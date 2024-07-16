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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Senfonik Gökhan Türkmen Antalya ve İstanbul’da

        Senfonik Gökhan Türkmen Antalya’da

        Gökhan Türkmen, An Epic Symphony projesi kapsamında Özgür Sevinç yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 16 Temmuz'da Antalya Aktüel Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 00:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:11
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        Senfonik Gökhan Türkmen Antalya'da
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        Events Across Turkey, ana projesi İstanbul Nıght Flight’ın onuncu sezonunda Türk müziğinin starlarını ağırlamayı sürdürüyor. Şarkıları ve sahnesiyle son dönemin adından en fazla söz ettiren isimlerinden biri olan Gökhan Türkmen, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 16 Temmuz'da Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi’nde dinleyenleriyle buluşacak.

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        20 Temmuz’da İstanbul seyircisiyle buluşacak

        Gökhan Türkmen, Night Flight Symphony Orchestra ile birlikte Antalya’da gerçekleştireceği farklı ve özel konserin ardından, 20 Temmuz’da İstanbul’da Dorock XL Venue’de bu sefer kendi ekibiyle sahne alacak.

        Youtube’da 5 milyondan fazla dinleyiciye ulaşan “Büyük İnsan” şarkısının ardından “Dön” ve “Efkârlıyım” parçalarıyla büyük beğeni toplayan ve 2022 yılının en fazla dinlenen isimleri arasında yer alan Türkmen’in Antalya ve İstanbul konserlerinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Gökhan Türkmen
        #Biletinial
        #konser
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