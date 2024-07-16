Events Across Turkey, ana projesi İstanbul Nıght Flight’ın onuncu sezonunda Türk müziğinin starlarını ağırlamayı sürdürüyor. Şarkıları ve sahnesiyle son dönemin adından en fazla söz ettiren isimlerinden biri olan Gökhan Türkmen, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 16 Temmuz'da Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi’nde dinleyenleriyle buluşacak.

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20 Temmuz’da İstanbul seyircisiyle buluşacak

Gökhan Türkmen, Night Flight Symphony Orchestra ile birlikte Antalya’da gerçekleştireceği farklı ve özel konserin ardından, 20 Temmuz’da İstanbul’da Dorock XL Venue’de bu sefer kendi ekibiyle sahne alacak.