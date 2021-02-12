Özcan Deniz

Kadir

İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. Kadir için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir.