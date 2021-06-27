Sennur Sezer ödülleri sahiplerine takdim edildi

DİSK Gıda İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenlenen etkinlikte Şiir Ödülü Can Hakman, Öykü Ödülü Tunç Kurt, şiir dalında Seçici Kurul Özel Ödülü Uygur Orhan ve Murat Tenetoğlu, öykü dalında Seçici Kurul Özel Ödülü Zekeriya Şimşek’e verildi.

"KENDİSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Sunuculuğunu Şenay Kumuz’un üstlendiği törenin açılış konuşmasını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaptı.

Sennur Sezer’i Evrensel Kültür Merkezi’nde tanıdığını söyleyen Hançerli, “Sennur Sezer ablamızdı bizim. Birçok alanda yan yana olduk. Bizim yetişmemizde emeği vardı. Kendisinden çok şey öğrendik. En çok da mütevazi olmayı… Sennur Sezer’in ismini taşıyan bir ödülün törenine ev sahipliği yapmak benim için onur ve gurur kaynağı. Sennur ablanın yolundan gitmek için çaba harcayacağımızın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

"SÖZÜN, SESİN, SESLENİŞİN ŞAİRİDİR"

Sennur Sezer’in eşi Adnan Özyalçıner de “Sözün, sesin, seslenişin şairidir Sennur Sezer. Tok sözlü, çok sesli, çoğunluğun seslenişinin şiiridir onun şiiri. Birken iki, ikiyken çok olmanın şiiridir. Üretmenin, üretmenin şiiri… Onun şiirinde sevgi çeker başı. Sevginin eşitçe dağılmasından, dağıtılmasından yanadır. Yaşamın barış içinde alabildiğine bölüşülmesinden yanadır” dedi.

Sennur Sezer’in direnişin şairi olduğunu söyleyen Özyalçıner, “Sennur’un şiiri, usul bir yağmurdan sonra açacak güneşin umududur. Açan tek çiçekte olsa direnişin şiiridir. Tek silahın sanat olduğu, olacağı; emeğin, emekçinin yarattığı, yaratacağı bir dünyada. Şiirin sesiyle” diye konuştu.