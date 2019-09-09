A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

"Futbol ilginç bir oyun. İzlanda'nın Moldova maçını izledim. Gole kadar pozisyonları yoktu. 30. dakikada ilk pozisyonları gol oldu. Biz de Andorra karşısında çok kaçırdık. Bunlar olabiliyor. Andorra ve Moldova takımlarının benzer yanları var. İki takım da savunma ağırlıklı oynuyorlar. Yarın da kontra atağa çıkıyorlar. Hücum edip, rakibi oynatmadan, merkez ve kanatları kullanarak gol arayacağız. Bunları Andorra maçında da denedik.

Son dakikada attığımız golle tabii şanssız bir galibiyet diyoruz ama 0-0 kaldığınız zaman bunun savunması olmaz. Tabii gollü kazanma sonunda doğru şeyleri yapmaya çalıştık. Becerileri ve doğruları fazla yaptığınız zaman goller gelir. Yarın da bunu yapmayı umuyoruz."

"KASIMPAŞA'NIN ZEMİNİ DAHA GÜZEL"

"Vodafone Park zemini mevcut zeminler arasında en kötü olanı... Çabuk oyunda, ikiye birlerde sıkıntı oluyor. Ama bunlar mazeret değil. Net pozisyonlar yakaladık. Kasımpaşa'nın sahası zemin olarak çok daha güzel. Şimdi bunları söyleyince yarın 'Beşiktaş'ın sahası kötü' diye yazacaksınız."

"YENİ İSİMLER BİZİMLE OLABİLİR"

"Deplasmanda bir İzlanda mağlubiyetimiz var. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takım oynayarak, gelişerek kadro haline dönüşüyor. Fransa maçındaki güveni, oyunu, tempoyu yaptığınız zaman fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Bizimle olmayan ama düşündüğümüz çok oyuncu var, yeni isimler ileride bizimle olabilir..."

"EMRE, NAZIM, OZAN, DORUKHAN VE YUSUF'UN DURUMLARI İYİ"

"A Milli Takım maç kazanmak için sahaya çıkar yarın da o inanışla sahada olacağız. Buraya gelen oyuncularda bir sorun yok. Emre Belözoğlu'nun belinde spazm vardı. Sorunu büyük görünmüyor. Onun dışında Nazım da, Ozan da, Dorukhan da iyi durumda. Yusuf'un kaşında dikiş var ama oynamaya engel bir durumu bulunmuyor. Kimlerin oynayacağına yarın bakacağız."

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

"Tarih her gün yeniden yazılıyor. Geçmişte takılıp kalmanın bir anlamı yok. Geçmişten dersler çıkarmak gerekiyor. Moldova takımı, iyi bir takım. Daha önceki maçlara bakarak yarınki maçı değerlendirmenin bir anlamı yok. Kazanmak için hazırlandık. Takımın ne durumda olduğunu tam anlamıyla sahada görüyoruz. Rakibimizin fizik gücü var, takım oyunu ve savunma anlayışı var. Kazanmak için sahaya çıkacağımızı ve güçlü olduğumuzu biliyoruz. 3 puana ihtiyacı olan takımız."

"KİMSEYE HAİNLİK YAPMAK İSTEMİYORUZ"

"Benim bir sıkıntım yok ama öyle görüyorsanız bir şey diyemem. Zaman çok dar, Andorra maçından sonra hemen Moldova maçına hazırlanmalıydık. Her şey göründüğü gibi... Yorgunuz sadece. Sağ olsun bütün Türkiye yanımızda. Kimseyi utandırmak, kimseye hainlik yapmak istemiyoruz. Yorgun olduğumuz bir gerçek tabii. Fransa ve İzlanda ile ortak gidiyoruz. Olumsuzluk yok, takımımıza güveniyoruz. İyi oyun bekliyoruz. İyi oyun olmasa da kazanmak istiyoruz. Hiçbir maçta ezilmek istemiyoruz. İzlanda maçının ilk yarısı dışında bunu da başardık. Ben sizden şikayetçi değilim ama siz benden şikayetçisiniz, onu da anlamıyorum."

"MAÇ PERFORMANSI FARKLI OLABİLİR"

"Dizilişler önemlidir ama asıl önemli olan oynayacağınız futbol yapısıdır. Defansımız, kalecilerimiz, forvetimiz, orta sahamız tüm oyunculardan memnunum. Dünya birincisi Fransa'yı yendiğimiz zaman birinci olmuyoruz ama o oyunu biz de görmek istiyoruz her zaman.

Cenk takımında hiç oynamadı. Antrenman yapıyorsunuz ama maç performansı farklı olabilir. Güven oynuyor ama o da kendisine güven açısından sıkıntı yaşıyor. Kenan da bazen oynuyor, bazen oynamıyor. Karar vereceğiz."

"SORU YOKSA SORUN DA YOKTUR"

Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Soru yoksa, sorun da yoktur. İyiyim iyiyim, korkmayın. Adama hasta hasta dersen hasta olur zaten." diyerek basın toplantısını bitirdi.

MERT GÜNOK: "HALKIN SEVGİSİ İTİCİ GÜÇ"

"Fransa maçı sonrasına rehavet diyemeyiz aslında. Üstünden vakit geçti. Andorra karşısında çok gol kaçırdık, gol bulabilsek daha iyi bir skor olabilirdi. Halkımıza daha gollü bir galibiyet hediye etmek isterdik ama 1-0'lık galibiyet de üç puan için yetti. Berabere bitseydi, bizim için yıkıcı olurdu."

Gücümüzü biliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Umarım 3 puanı alıp döneriz.

Hocamızla beraber başladığımız ilk maçtan itibaren halkımızın arkamızda durduğunu hissetmek çok güzel. Halkımızın gösterdiği sevgi bizim için itici güç oluyor. Bu desteği bilerek sahaya çıkıyoruz.

İlk 11'de tek kaleci oynayabiliyor. Burada olmayı isteyen tüm kalecilerin iyi oynaması gerekiyor. Kaleciler arasındaki rekabet Milli Takım'a olumlu yansıyor."