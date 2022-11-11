Şenol Güneş'e Dele Alli eleştirisi! "Durumu daha da kötüleştiriyor"

Teknik direktör Şenol Güneş de yaptığı açıklamalarla durumun daha da kötüleşmesini sağlıyor. Eğer bir bir futbolcu zor bir dönemde geçiyorsa en son ihtiyacı olan şey teknik direktörün herkesin için onun hakkında olumsuz konuşmasıdır. Buna hiç gerek yoktu.