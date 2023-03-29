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Şenol Güneş'in derbideki kozu Salih Uçan

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda kritik bir mücadele çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in derbide en güvendiği isimlerin başında Salih Uçan gelecek

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DHA
  • Şenol Güneş'in derbideki kozu Salih Uçan

    Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip derbi hazırlıklarını sürdürürken; teknik direktör Şenol Güneş, derbi planını da netleştirmeye başladı. Tecrübeli teknik adamın derbi karşılaşmasında en güvendiği isim Salih Uçan olacak. Son haftalarda yakaladığı formla birlikte siyah-beyazlı ekibin çıkışında büyük pay sahibi olan Uçan, derbide orta saha organizasyonunun temel taşı olacak. Fenerbahçe'nin ön alanda yaptığı presi kırmak isteyen Güneş'in orta alanı kalabalık tutarak toplu çıkışlarda Salih Uçan'a önemli bir görev vereceği öğrenildi. Kaleci Mert, sağ bekte Onur ve orta alanda Salih'in yerli formasyonda olması Şenol hocanın elini rahatlatıyor ve takımı kurarken tercihlerini kolaylaştırıyor.

     
  • Şenol Güneş'in derbideki kozu Salih Uçan

    DÖRT BÜYÜKLERDE EN ÇOK GOL ATAN MERKEZ ORTA SAHA

    Salih Uçan, bu sezon dört büyük takımda forma giyen merkez orta saha oyuncuları arasında en fazla gol atan isim olarak dikkat çekiyor. Bu sezon Alanyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü maçlarında olmak üzere toplamda 3 gol atan Uçan, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. 
  • Şenol Güneş'in derbideki kozu Salih Uçan

    SAKATLIĞI ÇABUK ATLATTI, SAHALARA FORMDA DÖNDÜ

    Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada sakatlanarak Fatih Karagümrük ve Sivasspor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakan Uçan, Antalyaspor'a karşı oynanan erteleme maçıyla tekrardan formasına kavuştu. Beşiktaş'ın oynadığı son 4 resmi maçta sahaya ilk 11'de çıkan tecrübeli orta saha, bu maçlarda 1 gol atarken; 2 de asist yaptı. Bu dört karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
  • Şenol Güneş'in derbideki kozu Salih Uçan

    MİLLİ TAKIM ETKİSİ 

    Salih Uçan'ın milli takıma davet edilmemesi tecrübeli oyuncuyu hırslandırdı. Ay-yıldızlı ekibe yeniden dönmek isteyen Uçan, Fenerbahçe derbisinden başlayarak sezon sonuna kadar iyi bir performans yakalamak istiyor. Salih Uçan Hazıran ayındaki milli maçlar periyodunda ay-yıldızlı formayı yeniden kapmak ve ülkesine faydalı olmak için çaba harcayacak.

     
  • Şenol Güneş'in derbideki kozu Salih Uçan

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