Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Şenol Güneş'in seri hedefi: Tek rakibi kendisi

Beşiktaş, Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkarırken yenilmezlik de 11 maça yükseldi. Şenol Güneş, Beşiktaş kariyerinde en çok puan topladığı seriyi yenilemek için Adana Demirspor maçını beklemeye başladı

Şenol Güneş'in seri hedefi: Tek rakibi kendisi

Geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk ihtimalini sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı. Beşiktaş bu süreçte 9 galibiyet alırken 2 de beraberlikle toplam 29 puan toplamış oldu.

Bu haftayı hükmen Gaziantep FK galibiyetiyle geçirecek olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, en fazla puan topladığı seriyi yakalamak için geri sayıma geçti.

2016-17'DE 14 MAÇLIK SERİDE 32 PUAN ÇIKTI

Güneş, 2016-17 sezonunda Süper Lig'de ilk 14 maçını kaybetmemişti. Güneş 9 galibiyet ve 5 beraberlik alırken 32 puan topladı.

2018-19'DA 13 MAÇTA 33 PUAN

2018-19 sezonunda ikinci yarıda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, 13 maç kaybetmemişti. Siyah-beyazlılar, 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 33 puanla Güneş'in en fazla puan topladığı yenilmezlik serisi yaşandı.

ADANA DEMİR'İ YENERSE...

Beşiktaş bu sezon ise şu ana kadar 11 maçta mağlup olmadı. 9 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, 29 puan toplarken Gaziantep FK maçının da dahil edilmesiyle 13 maçta 32 puana ulaşacak. Siyah-beyazlılar, sonrasında ise zorlu deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde 14 maçta 35 puana ulaşıp en fazla puan topladığı seriyi yakalayacak.

ADANA DEMİR EVİNDE KAYBETMEDİ

Beşiktaş'ın konuk olacağı Adana Demirspor ise bu sezon iç sahanın en başarılı takımı konumunda. Montella'nın öğrencileri bu sezon kaybetmezken 12 galibiyet ve 4 beraberlikle 40 puan topladı ve bu alanda zirvede yer aldı. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde kritik virajı aşmayı hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Giresunspor - Fenerbahçe yazar yorumları
FUTBOL "Sakızını çiğnerken anlatır artık!"
Süper Lig'de hükmen galibiyetler eklenince oluşan puan durumu! Süper Lig'de +3 puanlar eklenince oluşan puan durumu
FUTBOL Hükmen galibiyetlerle puan durumu!
Giresunspor'un Fenerbahçe'ye attığı golde ofsayt var mı? Hakem yorumcuları Giresunspor - Fenerbahçe maçı hakem kararlarını masaya yatırdı
FUTBOL Golde ofsayt var mı yok mu?
Jose Mourinho PSG'ye yakın!
FUTBOL Mourinho PSG'ye yakın!
Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!
FUTBOL Buruk'tan sürpriz 11!
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, 35 yıl sonra görevinden ayrıldı
FUTBOL 35 yıl sonra ayrılıyor!
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri
FUTBOL Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Marco Paixao, zirvenin tek sahibi
FUTBOL Marco Paixao, zirvenin tek sahibi
Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı var?
FUTBOL Galatasaray nasıl şampiyon olur?
Manchester United, West Ham United'a yenildi
FUTBOL Manchester United deplasmanda kayıp

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.