Geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk ihtimalini sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı. Beşiktaş bu süreçte 9 galibiyet alırken 2 de beraberlikle toplam 29 puan toplamış oldu. Bu haftayı hükmen Gaziantep FK galibiyetiyle geçirecek olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, en fazla puan topladığı seriyi yakalamak için geri sayıma geçti.

2016-17'DE 14 MAÇLIK SERİDE 32 PUAN ÇIKTI Güneş, 2016-17 sezonunda Süper Lig'de ilk 14 maçını kaybetmemişti. Güneş 9 galibiyet ve 5 beraberlik alırken 32 puan topladı.

2018-19'DA 13 MAÇTA 33 PUAN 2018-19 sezonunda ikinci yarıda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, 13 maç kaybetmemişti. Siyah-beyazlılar, 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 33 puanla Güneş'in en fazla puan topladığı yenilmezlik serisi yaşandı.

ADANA DEMİR'İ YENERSE... Beşiktaş bu sezon ise şu ana kadar 11 maçta mağlup olmadı. 9 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, 29 puan toplarken Gaziantep FK maçının da dahil edilmesiyle 13 maçta 32 puana ulaşacak. Siyah-beyazlılar, sonrasında ise zorlu deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde 14 maçta 35 puana ulaşıp en fazla puan topladığı seriyi yakalayacak.

ADANA DEMİR EVİNDE KAYBETMEDİ Beşiktaş'ın konuk olacağı Adana Demirspor ise bu sezon iç sahanın en başarılı takımı konumunda. Montella'nın öğrencileri bu sezon kaybetmezken 12 galibiyet ve 4 beraberlikle 40 puan topladı ve bu alanda zirvede yer aldı. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde kritik virajı aşmayı hedefliyor.