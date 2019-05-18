Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şenol Güneş: "Rakip daha güçlü ve istekliydi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından, "Rakip daha güçlü ve istekliydi. Bizde o yoktu. Oyun olarak ve oyuncu olarak da eksik oynadık. Rakibimiz bizden daha iyiydi ve hak ettiler" dedi

Şenol Güneş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Güneş, oyun olarak ve sonuç olarak beklediklerini yapamadıklarını belirterek, "Oyun olarak ve sonuç olarak beklediğimizi iyi yapamayınca sonuç alamadık. Kötü bir ilk yarı geçirdik. Son bölümlerde belki ortak olduk ama ofansif ve defansif olarak istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda ortak olduk ama dikkatsiz bir pozisyon sonrası yediğimiz gol rakibi öne geçirdi. Rakip daha güçlü ve istekliydi. Bizde o yoktu. Oyun olarak ve oyuncu olarak da eksik oynadık. Rakibimiz bizden daha iyiydi ve hak ettiler" dedi.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi şansının kalmamasının sorulması üzerine Şenol Güneş, "Beklentinin altında kalınca oyun ve sonuçlar coşkuya yansıması var ama azalan bu beklenti, sahada isteksiz olarak görünüyor. Beşiktaş için üçüncülük bir başarısızlık bunu kabul etmek gerekir. Bu maçta futbol adına doğruları yapamadık. Hiçbir mazeret olmaz. Takım olarak ne hücum yaptık ne de savunma yaptık. Sakatlıklar nedeniyle oyuncu değiştirdik. İstediğimiz hamleleri yapamadık. Oyunun tamamında biz daha olumsuzduk ve kaybettik" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu (Şampiyonluk tahminini açıkladı)
FUTBOLŞampiyonluk maçı için tahminini açıkladı!
Trabzonspor: 2 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ
FUTBOLKaradeniz fırtınası!
1. Lig'de play-off'a kalan takımlar belli oldu! 1. Lig play-off eşleşmeşleri
FUTBOLİşte 1. Lig'de play-off eşleşmeleri
Spor Toto 1. Lig'de şampiyon Denizlispor!
FUTBOL1. Lig'de şampiyon Denizlispor!
SON DAKİKA! Almanya'da şampiyon Bayern Münih!
FUTBOLAlmanya'da şampiyon Bayern Münih!
Loris Karius gidecek mi, kalacak mı?
FUTBOLKalacak mı? Loris Karius açıkladı...
Manchester City "üçleme" yaptı
FUTBOLManchester City'den hat-trick!
Mert Nobre, futbol yaşantısını sonlandırdı
FUTBOLGözyaşlarıyla veda etti!
İbrahim Yıldız'dan Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu
FUTBOL"Karadeniz inadı!"
Trabzonspor, 3 büyük rakibini de yendi
FUTBOLTrabzonspor, 3 büyük rakibini de yendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X