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Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Tolga, Vida, Tosic, Vagner Love, Negredo...

Yarın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalar yaptı. Fabri'nin gidişi sonrasında ekonomik olarak bir kaleci transferine olumlu baktığını dile getiren Güneş, transferle ilgili de konuştu. Tolga'nın bazı maçlarda hak etmesine rağmen oynayamadığını vurgulayan Güneş, Vida'nın gidip gitmeyeceğini bilmediğini söyledi. Güneş, bazı pozisyonlarda eksik bazı bölgelerde ise 4-5 oyuncularının bulunduğunu dile getirdi

01 Ağustos 2018 Çarşamba, 19:12:27 | Güncelleme:

"Profesyonellik kavramı olarak ülkemizde olması gereken kurallar var. Bugün Necip buradaysa hak ettiği için burada. Necip'in oynayıp oynamaması ayrı bir şey. Biz bu maçları aynı zamanda hazırlık maçı olarak görüyoruz. Turu geçmek çok önemli. Nasıl oynayacağımızı da görmek istiyoruz."

"B36 Torshavn karşısında nasıl bir futbol oynayacağımıza bakacağız, bunu göreceğiz. Resmi bir maç sonuç olacak. Rakip hırslı oynuyor, sert oynuyor, orada bile skor 2-0 iken savunma ağırlıklı oynadılar. Bizimle daha çok çalışan arkadaşlar yarın sahada olacak"

"TRANSFERLER, GEÇEN SENE GEÇ YAPILDI"

"Transfer dönemi devam ediyor. Gelenler gidenler olabilir. Halen bazı şeyler net değil. Geçen sezon önemli oyuncular aldık ama transferler geç yapıldı. İlk dönemde performansları düşüktü, sonradan toparladılar. Daha tecrübeli oyuncular almıştık, şimdi daha genç oyuncular aldık."

"BİRİ ÖNE GEÇMEZSE SIKINTI OLUYOR"

"Şu anda bazı mevkilerde 4-5 oyuncumuz var. Bazı mevkilerde sıkıntı yaşıyoruz. Forvette Larin, Vagner Love, Negredo, Güven, Umut, Mustafa Pektemek.. Hepsi ayrı ayrı iyi oyuncular. Larin, Vagner, Negredo'dan birinin öne geçmesi lazım. Biri öne geçmezse sıkıntı oluyor. Larin geçen sezon son maçlarda iyi oynamıştı, şimdi de hazırlık maçlarında devam ediyor. Taşıyıp taşıyamayacağını göreceğiz. Taşıyamazsa diğer oyunculara bakacağız. Biri taşıdığı zaman diğerlerine ihtiyaç yok zaten."

"Yarın Negredo oynasa belki o da 3-4 tane, 1 tane gol atacak. Ben de gol atsınlar, öne geçsinler istiyorum. Oyuncuları yarıştırıp takımda tutmak istiyoruz. Kadroya giremeyen ve mutsuz olacak oyuncuların başka yere gidip oynamaları gerek."

FABRI'NİN GİDİŞİYLE İLGİLİ

"Fabri'nin gitmesi bizim gündemimizde yok. Kaleci transferi de şu anda gündemde değil, Tolga'dan da memnunum, gayet iyi gidiyor, sözleşmesi de devam ediyor. Kalecinin durumunu bir sıkıntı olarak görmüyorum. Aynı parayı verip Fabri gibi bir kaleci almak doğru değil. Tolga'nın iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Leipzig maçında da çok iyiydi. Utku da gayet iyi durumda. Ekonomik olarak uygun bir kaleci alacaksak transfere olumlu bakıyorum. Bir Türk kaleci olursa daha iyi olur hatta. Kaleci sorunu ilk gündemimiz değil."

TRANSFERDE MEDEL VURGUSU

"İlk gündemimiz elimizde çok golcü olmasına rağmen verim düşüklüğü. Caner ve Adriano. İkisi de çok iyi oyuncular. Fazlalık oluyor, ikisi de oynasın diye yer arıyorum. Gökhan da şu an iyi durumda. Taşıyabilirse o oynayacak. Caner, Adriano, Gökhan'dan ikisi oynayacak. Alabiliyorsak Medel gibi oyuncu alınmasını isterim. Birçok mevkide oynayabiliyor ve açıkları kapatıyor."

"HAK ETMESİNE RAĞMEN OYNAYAMADIĞI MAÇLAR OLDU"

"Muslera'nın hatalı gol yediği maç hangi maçtı, son maç mıydı? O maça bakarsan kötü kaleci dersin. Ama Muslera iyi bir kaleci. Tolga da özellikleriyle maç kurtarabilecek bir kaleci. Fabri gitsin istemezdim, göndermek zorunda kaldık. Fabri hatalı gol yemedi mi? Avrupa Kupası'nda Lizbon maçında Tolga hatalı gol yemişse, Fabri de Lyon maçında yedi. Ama Fabri sonra güvenle iyi toparladı. Tolga daha yalnız kaldı. Kırılmalar olunca toparlamak zor oluyor. Leipzig maçından sonra Tolga'nın hak ettiği halde oynamadığı çok maç oldu."

"TOLGA'YA HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Tolga'ya da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şampiyon olduğumuz sene iki tane hatalı maçı var. Lizbon ve Akhisar. Bunlar kötü kaleciler değiller. Negredo ve Vagner Love'ı da beğeniyorum. Boşta olsalar alalım diyebilirim. Ama gelince verim vermeyebilirler. Kötü oyuncu başka, kötü oynamak başka. Kötü oynayan oyuncunun toparlama süreci, güven tazelemesi çok önemli."

"Tolga iyi bir kalecidir, milli bir kalecidir. Milliliğini de kötü kullandı. Devam edebilirdi uzun yıllar. Volkan Fenerbahçe'de uzun yıllardır oynuyor ama o bile çok eleştiri aldı. Fenerbahçe Enke'yi almıştı 3 yedi gönderildi, sonra da iyi oynadı gittiği yerde."

"En az verim beklenen Tosic, en çok verimi verdi. Onu da kayıp olarak görüyorum. Şu anda santrforumuz kim? Belli değil."

"Vida gider mi, bilmiyorum..."

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