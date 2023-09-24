Şenol Güneş'ten flaş Gedson Fernandes açıklaması: Sizden öğrendim!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"SADECE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

Maç programıyla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Süreyle ilgili yapacak bir şey yok. Federasyonun ve yayıncı kuruluşun programına uymaya çalışıyoruz. Bize söylendiğine göre deplasmandan gelen takımlar pazartesi günü oynuyorlar, biz pazar günü oynuyoruz. Ülkemizde oynayan takımların maçları geç, biz daha erken oynuyoruz. Önemli olan, alınan kararların nasıl aldığını bilelim. Sadece öğrenmek istiyorum." dedi.

"SİZDEN ALDIM HABERİ"

Deneyimli teknik adam maç kadrosunda yer almayan Gedson Fernandes için, "Gedson'un sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı! Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri!" diye konuştu.