A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu:

“Gine maçı kesinleşti. Azerbaycan’la geçen sene de oynama düşüncemiz vardı. Savunma anlayışıyla oynayan bir takım ama bizim asıl amacımız, kampın ilk dönemlerinde oyun sistemi açısından denemeler yapmak ve bazı oyuncuları görmek.”

“Amacımız Brüksel’de Belçika’yla oynamaktı. Teknik direktörleri Martinez’le de konuşmuştuk ama Belçika istemedi. Yunanistan’la da konuştuk, ‘olmaz’ dediler. Bu sefer Moldova’yı aldık. Hazırlık maçlarında savunma anlayışını göstereceğimiz maç olmayacak ama Norveç ve Hollanda maçları olumlu işaretti. Hücumda sıkıntılarımız var. Dört oyuncu fazlamız var. Hepsine bakacağız.”

“Futbola biraz farklı açıdan bakmak lazım. Yabancıları şampiyon yapsın diye alıyoruz, Türkler gidip Lille’i şampiyon yapıyor. Genelde fazla oyuncu oynatıp, 2 veya 1 oyuncusuyla şampiyonluğa giden takımlar var. Oyuncu üretmek, göndermek ve başarılı olmak önemli. Bununla övüneceğiz ama yeterli değil, sayısı az. İsviçre’nin çok oyuncusu var, İtalya’nın var. Galler biraz farklı. Dolayısıyla uluslar arası alanda oynayacak çok oyuncusu olan takımlarla oynuyoruz. Onun için bu iki turnuva çok önemli. Bu kadro bunu başarabilirse, güçlü oyunlarla yapabilirsek, o zaman bunlar hedefine ulaşmış olur.”

"Lille başarılı bir dönem geçirdi. Burak, Yusuf, Zeki, üçünü de tebrik ediyorum... Kampımıza bu gece gelecekler. Avrupa'dan gelen oyuncularımız var. Onun için kampın bu dönemini daha çok rahatlama, dinlenme şeklinde geçiriyoruz."

“Üç rakibimiz var. İtalya maçını çok önemsiyoruz, sonuç kadar oyun olarak önemsiyoruz. Kazansak da kaybetsek de hiçbir şey bitmeyecek. İtalya savunmayı da hücumu da çok iyi yapıyor. Geriden çıkınca çok hızlı geliyorlar ama baskıda biraz sıkıntı yaşıyorlar. İsviçre hücum yönünde etkili. Galler çok önemsenmiyor ama ben çok önemsiyorum. Kontratağı etkili yapıyorlar.”

'Letonya beklediğimizden iyiydi'

“Bir oyunumuz var ve bu oyunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Rakibin alanlarını kapatıp topla hızlı çıkabilme özelliğini kullanabiliyoruz. Her maçı kendi içinde değerlendirmek lazım. Letonya sadece oyun olarak artısı-eksisi olan bir maç değildi. Duran toplarda da sıkıntı yaşadık. İlk golde duruşumuz doğru, eylemimiz yanlıştı. Dikkat, konsantrasyon ve yorgunluktan olabilir. O maçtan sonra oyuncularımız koronavirüs geçirdi. 3-3’ten sonra hiç tempo yapamadık. Skordan bağımsız, o tepkiyi koyamamak bir güç eksikliği.”

“Letonya beklediğimizden iyiydi. Kapandılar, açamadık desek, öyle de yapmadılar. 2-0’ı yakaladık, 2-1 yaptılar. 3-1’e getirdik, arka arkaya 3-3’e getirdiler. Her maçı kendi içinde değerlendirmek lazım. İtalya da çıkarsa çok etkili ama çıkamazsa hata yapıyor. Norveç maçında çok güzel durduk, çıkışımız da çok iyiydi. Hollanda maçında her şey iyi giderken çok basit goller yedik. Bunların hatası başka, bir de rakibin size üstün oynayarak hata yaptırması başka. Rakiplerimiz bize üstün olarak, ezerek oynamadı. Bu bizim için bir artı.”

“Her zaman istediğimiz olmuyor. Mesela Merih bu maçlarda yoktu, Cengiz de yoktu, Cenk de yoktu. Cengiz bizim için çok önemli bir oyuncu. Fransa maçına baktığımızda orta sahamız Mahmut-Dorukhan-İrfan’dı. Son maçta Okay-Ozan-Yusuf’tu. Bu güzel bir zenginlik. İşimiz iyi gidince yarının kaygılarıyla bugünü yaşıyoruz. Ben bunları istemiyorum. Geçmişten ders alıp bugünü yaşayalım, geleceği de planlayalım diyorum.”

“Letonya maçında ilk golde sağ bek öne bastı, stoper yerine geldi, herkes birbirinin yerine kaydı. Rakip sayısal üstünlük yakalar veya arkadan bir oyuncu sızdırırsa o bir eksikliktir. Sayı fazlalığımız varsa orada pozisyon hatası vardır. Norveç maçında kalemize geldiler, 6 kişiyle karşılarken Sörloth topu çekti ve direğe vurdu. Burada sistem hatası yok, pozisyon hatası var. Fransa maçının ilk yarısı dışında oyun olarak geride kaldığımız maç hatırlamıyorum.”

“Oyuncularımızda fiziksel ve zihinsel yorgunluk var. Geç gelenler de var. Hazırlar, maç oynadılar ama dinlenme süresini vermezsek problem yaşayabiliriz. Dünya Kupası’nda bu süreci iyi kullandığımızı düşünüyorum.”

“Dizilişleri, sistemleri, taktikleri yardımcı bir rol, hedefe giden bir unsur olarak görüyorum. Aslolan oyuncudur. Kalecim direk gol atabiliyor mu? Atsın tabi. Mesela Yusuf santrfor değil ama Burak’la yan yana oynadı. Bunu yapacak Hakan var, Abdülkadir yeteneğini katabilir, Cengiz katabilir, Kenan, Enes, Halil İbrahim ve Kerem var. Hepsi kullanılabilir.”