Sporx'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde ev sahibi takımda kadro planlamaları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş bugün oynanacak derbide şans vermeyi düşündüğü Ricardo Quaresma ile özel bir görüşme yaptı.

Portekizli futbolcu ile yaptığı görüşmede, geçen sezon 2 gol atarak kazandırdığı Fenerbahçe maçını hatırlatırken, diğer yandan da kart yüzünden kaybedilen derbiyi hatırlattı.

Tecrübeli teknik adam Portekizli oyuncuya, "Pazartesi günü maçı kazandıran Ricardo olacaksan, kadroya ilk senin adını yazarım. Ama bizi yakacak Ricardo olacaksan söyle, seni maç kadrosuna bile yazmayım" diyerek tatlı sert bir uyarıda bulundu.

Portekizli oyuncu ise derbide "Sinirleri alınmış" bir Quaresma'nın sahada olacağının sözünü verdi.

Quaresma konuşanmasının son kısmında "Maç bitiminde galibiyet üçlüsünü çektirmek isterim" ifadelerini kullandı.