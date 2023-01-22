İlk sezon 8 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik alan Valerien Ismael, 1.63'lük puan ortalaması tuttururken yeni sezonda ise 10 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ile 8 maçta puan alabildi.

Sahadan iki kez mağlubiyetle ayrılan Fransız çalıştırıcı bu sezon ise 1.80'lik puan ortalaması yakaladı. 47 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'taki puan ortalaması ise 1.71'de kaldı.

Şenol Güneş ise çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2.29 puan ortalaması tutturdu.

Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez dört maçlık galibiyet serisi yakalarken Güneşli Beşiktaş bu süreçte 14 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.