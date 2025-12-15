Şenpiliç AB’ye ihracat yetkisi aldı

Şirketin ihracat operasyonlarını Helal, FFSC 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi gibi uluslararası standartlara tam uyumla yürüttüğünü belirten Şenpiliç Kalite ve Güvence Direktörü Savaş Ceylanlı, “Avrupa Birliği’ne ihracat yetkisi almamız kalite anlayışımızın uluslararası arenada da takdir gördüğünün en güçlü göstergesi” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 1000 listesinde kendi kategorisinde ilk üçte yer alan Türkiye’nin lider entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç; ileri işlem tesisinde uyguladığı yüksek hijyen, izlenebilirlik ve gıda güvenliği standartlarının ardından Avrupa Birliği’ne ihracat yapma yetkisi aldı. Böylece şirket, Türkiye’de elde ettiği güçlü konumu küresel pazarlarda daha da ileriye taşıyacak stratejik bir aşamayı hayata geçirmiş oldu.

Şenpiliç halihazırda Irak, Gürcistan, Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Libya, Tacikistan, Azerbaycan, Suriye, Moritanya ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu 30’dan fazla ülkeye yıllık yaklaşık 50 bin ton ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye’den yapılan beyaz et ihracatında özellikle Irak, Gürcistan, Suriye ve Moritanya gibi pazarlarda yüksek pazar payına sahip olan şirket; AB pazarının ihracat ağına eklenmesiyle birlikte yıllık ihracat hacmini artıracak.