Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.456,76 %1,29
        DOLAR 42,7025 %0,02
        EURO 50,1755 %0,03
        GRAM ALTIN 5.957,07 %0,93
        FAİZ 38,39 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 87,33 %2,81
        BITCOIN 89.859,00 %1,58
        GBP/TRY 57,1444 %0,04
        EUR/USD 1,1742 %0,02
        BRENT 61,02 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 9.739,81 %0,93
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şenpiliç AB’ye ihracat yetkisi aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Şenpiliç AB’ye ihracat yetkisi aldı

        Türkiye'nin piliç eti üreticisi Şenpiliç, ileri işlem fabrikasında yürüttüğü kalite ve gıda güvenliği uygulamalarının ardından Avrupa Birliği'ne ihracat yetkisini aldı. Bugün, 30'dan fazla ülkeye düzenli ihracat gerçekleştiren ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 1000 listesinde kendi kategorisinde ilk üçte yer alan şirket, bu adımla iç pazardaki güçlü konumunu Avrupa pazarına taşımaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 13:55 Güncelleme: 15.12.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şenpiliç AB'ye ihracat yetkisi aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şirketin ihracat operasyonlarını Helal, FFSC 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi gibi uluslararası standartlara tam uyumla yürüttüğünü belirten Şenpiliç Kalite ve Güvence Direktörü Savaş Ceylanlı, “Avrupa Birliği’ne ihracat yetkisi almamız kalite anlayışımızın uluslararası arenada da takdir gördüğünün en güçlü göstergesi” dedi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 1000 listesinde kendi kategorisinde ilk üçte yer alan Türkiye’nin lider entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç; ileri işlem tesisinde uyguladığı yüksek hijyen, izlenebilirlik ve gıda güvenliği standartlarının ardından Avrupa Birliği’ne ihracat yapma yetkisi aldı. Böylece şirket, Türkiye’de elde ettiği güçlü konumu küresel pazarlarda daha da ileriye taşıyacak stratejik bir aşamayı hayata geçirmiş oldu.

        REKLAM

        Şenpiliç halihazırda Irak, Gürcistan, Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Libya, Tacikistan, Azerbaycan, Suriye, Moritanya ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu 30’dan fazla ülkeye yıllık yaklaşık 50 bin ton ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye’den yapılan beyaz et ihracatında özellikle Irak, Gürcistan, Suriye ve Moritanya gibi pazarlarda yüksek pazar payına sahip olan şirket; AB pazarının ihracat ağına eklenmesiyle birlikte yıllık ihracat hacmini artıracak.

        Yüksek standartlı ileri işlem tesislerinde üretilen ürün portföyünde; köfte ürün grubu, döner ürün grubu, kaplamalı ürün grubu ve şarküteri ürün grubu gibi farklı kategoriler yer alıyor. Bu ürünler, Şenpiliç’in uluslararası pazarlara sunduğu çeşitliliğin ve üretim kabiliyetinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

        "ÜLKEMİZİ DAHA GENİŞ COĞRAFYALARDA GURURLA TEMSİL EDECEĞİZ"

        Şenpiliç Kalite ve Güvence Direktörü Savaş Ceylanlı, AB pazarı için atılan bu adımın önemini şu sözlerle değerlendirdi:

        “Şenpiliç olarak, üretimin her aşamasında gıda güvenliğini temel ilkemiz olarak görüyoruz. İhracat operasyonlarımızı Helal, FFSC 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi gibi uluslararası standartlara tam uyumla yürütüyor; süreçlerimizi hedef pazarların gereklilikleri ve tüketici beklentilerine göre titizlikle tasarlıyoruz. Güçlü entegre yapımız, yüksek hijyen standartlarımız ve izlenebilirlik sistemiyle desteklenen tedarik modelimiz; bizi global tüketici için güvenilir bir beyaz et sağlayıcısı konumuna taşıyor. Avrupa Birliği’ne ihracat yetkisi almamız ise kalite anlayışımızın uluslararası arenada da takdir gördüğünün en güçlü göstergesi. Bu başarıyı, AB pazarında sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmek ve ülkemizi daha geniş coğrafyalarda gururla temsil etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?