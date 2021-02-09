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Seray Sever kaç yaşında ve kimdir? Seray Sever eşi kim?

Seray Sever kimdir? Sorusu merak ediliyor. Seray Sever Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Şimdilerde Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyelerinden biri olarak ekranlarda yer alıyor. Peki, Seray Sever kaç yaşında ve kimdir? Seray Sever eşi kim? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

Seray Sever kaç yaşında ve kimdir? Seray Sever eşi kim?

Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Soruları merak ediliyor. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı olan Seray Sever'in hayatı merak ediliyor. İşte Seray Sever biyografisi...

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever 27 Şubat 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

Daha önce çok genç yaşta evlenen Seray Sever ilk evliliğini 21 yaşındayken 1994 yılında Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evlilikleri aldatma iddiaları ile çatırdamaya başladı ve sonunda ayrılıkla noktalandı.

2018 yılında Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül 4 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdılar.

SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMLAR

Popstop (TRT) (1990)
Sabah Şekerleri (Atv) (1996)
ATV'de Pazar (Atv) 1996)
Seç Bakalım (Atv) (1998)
Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)
Aşk Olsun (Atv) (2002)
Kripton (Show TV) (2002)
Popstar (Kanal D) (2004)
Turkstar (Kanal D) (2004)
Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005)
Stüdyo 4 (Star TV) (2006)
Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)
Sabahın Körü (Atv) (2007)
Her Şey Dahil (Turkmax) (2008)

YER ALDIĞI VİDEO KLİPLER

"Tavla" (Mirkelam) (1995)
"Hovarda" (Emel Müftüoğlu) (1995)
"İçim Yanıyor" (Seray Sever) (2006)
"Yeni Bir Karar" (Seray Sever) (2006)

YER ALDIĞI DİZİLER

Güldüren Cazibe (1998)
Köstebek (1999)
Dadı (2000)
Evdeki Hesap (2000)
Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)
Ev Hali (2002)
Kurtlar Vadisi (2003)
Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
Çocuklar Ne Olacak (2004)
Tatil Aşkları (2004)
Ünlüler Çiftliği (2005)
AB'nin Yolları Taştan (2005)
Erkeksen Seyret (2006)
Yalancı Romantik (2009)
Sıkı Dostlar (2009)
+18 (2011)
Küçük Hesaplar (2012)

YER ALDIĞI FİLMLER

O Şimdi Asker (2002)
Banyo (2005)
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)
Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)
Manda Yuvası (2015)

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