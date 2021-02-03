HABERTURK.COM

Champs isimli yerli bir girişim, fiziksel mekanın sınırlarına ve katı mesai saatlerine bağlı kalmadan iş süreçlerini dijital kanalları aracılığıyla yürütme hedefiyle, firmaları kariyer uzmanlıkları çerçevesinde eğitimli marka elçileri ile bir araya getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, telefonda ve/veya yazılı kanallar ile tüketici destek hizmetleri alanında uzmanlaşmış ve kariyer yapmak isteyen marka elçilerine serbest zamanlı çalışma olanağı sunarken, şirketlere ise yüksek verimlilik sağlamayı, daha az maliyetle kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi amaçlıyor.

İlerleyen teknoloji ve internetin olduğu her yerden çalışma olanağının elde edilmesiyle serbest zamanlı çalışma ile kazanç sağlamanın dünya ülkelerinde çok yaygın olduğunu aktaran Champs Kurucu Yönetici Mahir Tüzün, "Champs’i hayata geçirerek serbest zamanlı çalışmaya dayalı yeni nesil iş modelleri ve çalışma şekillerinin, Türkiye’de de önemli bir ekonomi yaratabileceğini göstermek istedik. Dünyanın büyük ekonomilerinde serbest zamanlı ve bağımsız çalışma büyüyen bir iş modeli. Tüketici ve firmalar da Gig (kısa süreli iş) ekonomisine çok alışkın. Türkiye’de ise daha yeni ama hızla yaygınlaşan bir çalışma sistemi olduğunu söyleyebiliriz’’ dedi.

Champs platformunun dinamik bir yapısı olduğunu, sadece dijital platforma üye olmalarının yeterli olacağını dile getiren Tüzün, "Platformdaki üyeler, sisteme girdiklerinde gelir beklentilerini ve çalışma sürelerini kendileri belirliyor. Bu sayede özgür çalışmak isteyen marka elçilerine gelirlerini maksimize etme olanağı sunuyoruz. Asgari ücretin en az 2 katı ile yetkinliklerine ve iş çıktılarına bağlı olarak 5 katı arasında kazanç sağlama olanağı bulabilecekler" diye konuştu.