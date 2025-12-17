Habertürk
Habertürk
        Serbest muhasebecilikte 2026 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Serbest muhasebecilikte 2026 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

        Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için gelecek yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:39
        Serbest muhasebecilikte 2026 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

        2026 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, defter tutma bedeli 515 lira ile 11 bin 734 lira arasında değişecek.

        Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 14 bin 597 liraya, değişiklikler için 15 bin 684 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

        Öte yandan, GİB tarafından hazırlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, katma değer vergisi hariç tutarı 150 bin lirayı aşmayan belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 450 bin lirayı aşması halinde karşıt inceleme yapılması zorunlu olacak.

