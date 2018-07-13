İstanbul Kapalıçarşı'da 193,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 193,70 liradan, bin 275 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 296 liradan, 176,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 180,50 liradan, bin 246 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 271 liradan, 625 liradan alınan Yarım Ziynet 635 liradan ve 313 liradan alınan Çeyrek Ziynet 318 liradan satılıyor.





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