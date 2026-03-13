Serdal Adalı'dan Bakan Yusuf Tekin'e ziyaret

Savaş bitecek mi genişleyecek mi? Trump İran'dan çıkış yolu mu arıyor? Trump savaşı bitirebilecek mi? ABD savaşa "plansız" mı girdi? Bu savaşın kazananı var mı? ABD-İsrail hedeflerine ulaşabildi mi? ABD çekilse de İsrail durur mu? İran savaşı ne kadar sürecek? Trump "Savaş yakında bitecek" dedi mümk... Daha Fazla Göster

Savaş bitecek mi genişleyecek mi? Trump İran'dan çıkış yolu mu arıyor? Trump savaşı bitirebilecek mi? ABD savaşa "plansız" mı girdi? Bu savaşın kazananı var mı? ABD-İsrail hedeflerine ulaşabildi mi? ABD çekilse de İsrail durur mu? İran savaşı ne kadar sürecek? Trump "Savaş yakında bitecek" dedi mümkün mü? ABD'nin İran planı neydi, ne oldu? Tel Aviv'de neler yaşanıyor? İran İsrail'de nereleri vurdu? Saldırılar altında İran'da ne yaşanıyor? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Stratejist Gürsel Tokmakoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, Gazeteci Gürkan Zengin ve Independent GYY Nevzat Çiçek anlattı. Daha Az Göster