        Serdal Adalı'dan Bakan Yusuf Tekin'e ziyaret - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan Bakan Yusuf Tekin'e ziyaret

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.

        Giriş: 13.03.2026 - 16:34
        Serdal Adalı'dan Bakan Tekin'e ziyaret

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ile Basın Sözcüsü ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp da yer aldı.

        Açıklamada, Başkan Adalı'nın, ziyaretin sonunda Bakan Tekin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını takdim ettiği bildirildi.

