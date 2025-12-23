Habertürk
        Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle derbiye gidemeyecek! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle derbiye gidemeyecek!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisine gidemeyecek.

        Giriş: 23.12.2025 - 16:47 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:47
        Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisine gidemiyor!
        Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, deplasmandaki derbide takımının yanında yer alamayacak.

        HT Spor yorumcusu Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre, Serdal Adalı'nın rahatsızlığı olduğu ve derbiye gidemeyeceği belirtildi.

