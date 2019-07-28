4 transfer tamamlansın yeniden tartışırız..

Ali Koç, yüksek divan toplantısında birkaç konuya temas etti. Bir çoğunda hemfikiriz.

Ama futbol takımının yeterliliği konusunda ne yazık ki başkana katılmam mümkün değil.

Önce biraz basketbola girelim..

Geçen sene herkesin ala-ı vala ile övdüğü Fenerbahçe Beko, bence kötü bir transfer dönemi geçirdi ve Obra da çok formsuz bir dönem yaşayınca; Ergin Ataman'a tam 7 kez kaybetti.

Bu sene doğru teşhis ile De Colo - Derick Williams gibi skorerler kadroya katıldı. Guduric ve Green'in gönderilişleri zaten kadronun yanlış kurulduğunu gösteriyor. Geçen senelerde asla istemeyeceği tipte bir isim olan De Colo'yu kadroya katmak

Obra için de "Seneye de bu kadar başarısız bir dönem geçiremem"in itirafıdır. Dolayısıyla geçen seneki bir musibet, Obra - Maurizio Gherardini ve dahi Ali Koç yönetimi için bin nasihatten evla olmuş...

Geçelim futbola..

Geçen sene anlattık.. 11 transferin hepsi ama hepsi patlak dedik. Islam Slimani hariç alınanların tamamının kağıt üzerinde de 'bomba' olduğunu anlattık. Devre arasında alınan 5 isim içinde Moses ve Serdar Aziz dışında takıma katkı verecek isim olmadığını söyledik. İşte Tolgay - Zajc - Sadık.. Zaman içerisinde Moses'ten de gelecek yıl dahi bir şey beklenmemesi gerektiğini ifade ettik.

Şimdi de diyorum ki ne yazık ki Ali Koç'a katılamıyorum.

Kendisinin ifade ettiği gibi 2 stoper - bir 6 numara ve bir forvet alınsa dahi kadro tam anlamıyla kaliteye kavuşabilir mi tartışılır.

Bence kaleci ve kanatta oyun kurabilme özelliği olan, sırtını çizgiye dayayıp topla içeri kat edebilen bir isim şart. Deniz Türüç gibi Ben Arfa gibi Babel gibi Reus gibi Feghouli gibi Beşiktaş'taki ilk senesindeki Sosa gibi..

Başkanın bahsettiği 2 stoper bir 6 numaranın da kalitesi çok mühim. Misal Kolarov - Kjaer ya da Jesus gibi isimler ise stoperler tamam. Skrtel ise değil mesela.

6 numara Luiz Gustavo ise M'Vila ise tamam. Ama Amadou ise değil mesela. Forvet kim olacak? Diego Costa ise Ben Arfa ise tamam.

Muslera - Marcao - Seri / 6 numara - Banega yahut Belhanda ve Babel / Feghouli / Falcao'dan omurga oluşturması muhtemel rakibinize karşı ancak yakın kalite ile mücadele edebilirsiniz..

Yani demem o ki sayın başkanın geçen sene düştüğü hataya düşmesinden, Ayuv'u falan iyi transfer sanmasından endişeliyim. Umarım endişelerim yersizdir...

4 transfer tamamlansın yeniden tartışırız..