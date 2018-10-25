Uzun zamandır maalesef Fenerbahçe ile ilgili pozitif şeyler yazamıyoruz. Takımın durumu, oyun kalitesi, kadro kalitesi, hocanın tercih ve müdahaleleri ile elbette skorlar olumlu yazılara müsade etmedi.



Anderlecht karşısında kaliteli bir oyun seyretmedik. Hemen her maçta olduğu gibi rekor sayıda top kaybı yaptı takımımız ama ben bu maç yazısında olumlu bir kaç noktayı damıtıp onları anlatmak istiyorum. Bardağın yarısından fazlası boş ama suyun olduğu kısım ile susuzluğumu gidermeye çalışacağım:



• Bir kere belli oldu ki Cocu devam ederse kendisine göre zorlu olarak nitelendirdiği maçlara 5-3-2 çıkaracak takımını. Diğer müsabakalarda ise Reyes yerine bir orta alan oyuncusu ile 4-4-2 dizecek. 5'li savunma (3 stoperli) dizilim bana göre değilse de bir tavır tutturuldu.



• Benzia ve Elmas'lı orta alan hem top kullanmaya çalıştı hem de yeterince savunma yapıldı.



• Kötü niyetli hakem de dahil Benzia'nın hemen her pozisyonda gerek hakemi gerekse arkadaşlarını uyarması dikkatimi çekti.



• Kötü günündeki Jailson ve Elmas'a karşın yeterince pozisyon bulundu.



• Bu takımın oyuncusu olmayan Frey bir kritik gol attı. Çok eleştirilen Hasan Ali ise takımda belki Soldado dışında hiçbir santrforun atamayacağı golü attı. Bu gol bireysel beceri ile atıldıysa da asist Frey'e yazılacaktır. Bu isimlere ekstra moral olmuştur.



• 2-0'dan 2-2'ye gelmek özgüveni yukarı çekecektir.

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Olumlu damıttıklarım bunlar. Negatif epeyce şey var ama en azından bu maçlık bu yazımda anlatmayacağım. Lakin 3 nokta mühim:

• Cocu, keşke 2-0'dan 2-2'ye getirdikten sonra takımın hızını kesmeseydin. Islam ile Benzia'yı biraz daha tutabilseydin.

• Harun iyi bir kaleci ama asla büyük takım kalecisi olacak yeteneklere sahip değil. Seneye muhakkak 1. sınıf bir kaleci şart. Muslera ile Harun arasındaki farkı gördük. Bu kaleler 'yetenek' ister önce..

• Son 10 dakikada 2. santrafor olarak oyuna giren Alper'in ayakta duracak hali yok. Böylesine takımlardan gönderildiklerinde hayatları en az yarı yarıya küçülecek isimlerin, üstelik teknikleri ve becerileri de kısıtlıyken fiziken bitik olmalarına yol açacak motivasyonsuzluklarını anlamıyorum. Kardeşim siz Maradona mısınız ki "tekniğim bana yeter" diye düşünesiniz. Çalışmayacaksanız bu takımlarda işiniz yok.





Daha çok çalışacaklar, biraz daha özgüven kazanmaya bakacaklar. Kapasiteleri ölçüsünde ellerinden geleni yapacaklar. Bu sene böyle geçecek.

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